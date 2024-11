MISE À JOUR ÉCONOMIQUE : UN BON PREMIER PAS, MAIS UNE RÉFLEXION PLUS LARGE EST NÉCESSAIRE

COURONNE NORD, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La mise à jour économique présentée par le gouvernement du Québec marque un bon premier pas pour aborder les défis financiers actuels, mais la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) insiste sur la nécessité d'une réflexion plus globale pour répondre aux déficits structurels et aux enjeux de gouvernance qui freinent le développement urbanistique et économique des 20 municipalités qui forment le territoire de la couronne Nord.

Bien que les investissements annoncés soient un premier pas dans la bonne direction, ils restent largement insuffisants pour combler les besoins criants en matière de mobilité et de transport en commun sur la couronne Nord. Le transport collectif demeure une solution essentielle à la congestion routière, qui coûte chaque année plus de 6 milliards de dollars à la région métropolitaine. Le simple maintien des services actuels ne suffit pas à répondre aux besoins grandissants des citoyens et des entreprises de la couronne Nord.

« La mise à jour économique démontre une prise de conscience de l'ampleur des enjeux financiers des sociétés de transport, mais elle manque de vision à long terme. Nous avons besoin d'un plan structurant pour revoir la gouvernance et pour assurer des solutions durables à nos défis de transport en commun, spécialement sur la couronne Nord », a mentionné Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

En septembre dernier, les élus de la couronne Nord se sont déplacés à l'Assemblée nationale pour souligner l'urgence d'agir. Avec une population qui devrait dépasser 700 000 habitants d'ici 2040, les besoins en mobilité ne feront qu'augmenter. Si le gouvernement ne passe pas rapidement de l'analyse à l'action, la croissance démographique risque d'amplifier les problèmes d'attractivité de la région, notamment pour les entreprises. Pour la TPÉCN, il ne s'agit pas seulement d'augmenter les investissements, mais aussi de revoir en profondeur la manière dont les priorités régionales sont établies et gérées.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

