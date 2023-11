Mise à jour économique : la ministre Freeland doit répondre à la crise des médias d'information

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Devant la multiplication des mauvaises nouvelles qui accablent le secteur des médias d'information, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, doit agir rapidement. La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) demande à la ministre de profiter de sa mise à jour économique, prévue la semaine prochaine, pour annoncer trois mesures d'aide aux médias d'information.

La ministre doit d'abord égaler le Québec en élevant à 35 % (plutôt que 25) le crédit d'impôt accordé à la masse salariale des salles de rédaction et en augmentant de 55 000 à 75 000$ le seuil salarial maximal. Les critères d'admissibilité doivent également être élargis afin d'inclure les médias électroniques (radio, télé) dans ce programme jusqu'à maintenant réservé à la presse écrite.

« Le crédit d'impôt à la masse salarial a été mis en place pour répondre à deux objectifs : pallier à l'exode des revenus publicitaires vers les géants du numérique tout en assurant le maintien des emplois pour ceux et celles qui produisent de la véritable information, à savoir les journalistes et les travailleuses et travailleurs de l'information. Il est temps de renforcer ce programme, alors que la chute des revenus est pire que jamais avec le boycott de Meta », rappelle la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette.

La ministre Freeland doit également mettre en place un fonds d'urgence pour les médias en difficulté, demande la FNCC-CSN. « Nous avons perdu Metro Media, les quotidiens de la CN2i doivent abolir des postes dans toutes les salles de rédaction, TVA coupe le tiers de ses effectifs : nous avons besoin d'un fonds spécial en mesure de pallier les urgences pour que cesse l'hécatombe », souligne Annick Charette.

Enfin, le gouvernement doit exiger de l'ensemble de ses ministères, sociétés d'État et organismes publics une politique intégrée d'achats publicitaires en soutien aux médias d'information. « L'heure n'est plus au simple boycott de Meta, affirme la présidente de la FNCC-CSN. Le gouvernement et l'ensemble de l'appareil public doit se donner comme objectif d'axer ses campagnes de publicité pour préserver les médias d'information au cœur de l'équilibre démocratique québécois et canadien. Que ce soit en matière d'accessibilité aux services publics, d'éducation citoyenne ou de santé publique, le gouvernement fédéral dépenses des sommes astronomiques en campagnes publicitaires. Qu'on cesse d'éparpiller nos fonds publics sur des plateformes étrangères et qu'on soutienne nos médias d'information. »

La FNCC-CSN regroupe 6 000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]