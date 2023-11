Mise à jour économique : la CAQ doit faire les bons choix

QUÉBEC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - En prévision de la prochaine mise à jour économique du gouvernement caquiste, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Monsef Derraji, souhaite que l'on vienne en aide de façon tangible aux Québécois et aux Québécoises pour faire face à l'explosion du coût de la vie, à la pénurie de main-d'œuvre et à la crise du logement.

Plus particulièrement, le député libéral de Nelligan présente des mesures sur quatre axes :

Accès à la propriété;

Économie;

Soutien aux familles;

Aide aux aînés.

Afin de contrer la crise du logement, que la CAQ a niée pendant trois ans, l'opposition libérale propose de s'harmoniser avec les autres provinces canadiennes et d'abolir la TVQ sur la construction de logements locatifs.

La hausse des taux d'intérêts et l'inflation élevée rendent l'accès à la propriété difficile. À ce chapitre, M. Derraji rappelle la proposition libérale visant à éliminer la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première propriété et ce, avec une pleine compensation aux municipalités. Une augmentation du seuil maximal de remboursement de la TVQ de 300 000$ à 500 000$ pour les habitations neuves représente aussi une mesure pouvant aider les jeunes familles à acheter une nouvelle propriété.

Le porte-parole libéral souhaite aussi que le gouvernement vienne rapidement en aide à nos PME en proposant une nouvelle étude pour évaluer la pertinence des crédits d'impôts existants pour enfin prioriser la hausse de leur productivité, tel que suggéré par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC de Montréal.

Face au manque criant de places en services de garde, que la CAQ n'arrive pas à combler, l'opposition officielle réitère sa proposition de prolonger le congé parental pendant une période supplémentaire de six mois. Les familles qui sont en attente d'une place pour leur enfant et qui doivent se priver du salaire de l'un des parents, qui doit rester à la maison, vivent un stress financier important. Le gouvernement a la responsabilité de leur venir en aide.

Enfin, le député de Nelligan dénonce l'entêtement du gouvernement caquiste à diminuer les rentes du RRQ qui sont versées aux aînés de plus de 65 ans qui sont en situation d'invalidité. Pour l'opposition libérale, il s'agit d'une grave injustice et la CAQ doit reculer sur cette décision. Une bonification du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique est aussi suggérée par le Parti libéral du Québec.

« À l'aube de cette mise à jour économique, nous sommes très inquiets, alors que François Legault plaide que le gouvernement manque d'argent malgré les surplus que lui a laissés le gouvernement libéral, en 2018. C'est donc dire qu'il devra faire des choix, les bons choix! On doit régler les crises comme celle du logement et du manque de places en garderie. Il est urgent de mieux soutenir nos PME en leur permettant d'augmenter leur productivité et mettre fin aux injustices envers les aînés. Au Parti libéral du Québec, nous sommes en mode solution et nous proposons des solutions concrètes à la CAQ. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« Le bilan économique de François Legault est plus que décevant. Nos PME se battent pour survivre, tandis que les Québécoises et les Québécois en arrachent. Dans ces temps d'incertitude économique, il est impératif que la CAQ se reprenne en main et fasse preuve de vision et de responsabilité. Nos propositions témoignent de notre engagement à résoudre les défis tangibles auxquels nos concitoyens sont confrontés. Il est essentiel d'agir avec courage et détermination pour faire les bons choix, investir dans l'avenir de notre nation et garantir une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

