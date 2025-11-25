Mise à jour économique : L'UMQ salue certaines mesures pour soutenir les régions

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - À la suite de la mise à jour économique présentée aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) souligne l'ajout de mesures visant à soutenir la vitalité des régions dans un contexte économique difficile.

« Le gouvernement propose des mesures utiles pour soutenir certains secteurs en difficulté dans le contexte économique actuel où les défis sont importants. Le prochain budget devra répondre aux priorités municipales comme le financement des infrastructures, la vitalité de l'industrie forestière et le développement du transport collectif. Beaucoup reste à faire pour l'économie et les régions. » a souligné Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Un soutien ponctuel pour les secteurs clés, mais des solutions durables nécessaires

Le gouvernement offre un répit aux secteurs de la forêt, des pêcheries et de l'agriculture, largement confrontés aux impacts des tarifs douaniers américains. Dans 900 municipalités forestières, ce sont des familles, des PME et des savoir-faire enracinés qui sont en jeu.

L'UMQ rappelle à nouveau qu'un plan d'urgence doit être mis sur pied pour aider le secteur forestier à traverser la crise tarifaire, ainsi qu'une stratégie industrielle pour l'aider à se diversifier.

Itinérance : l'urgence d'agir avant l'hiver et des investissements structurants attendus

L'UMQ accueille favorablement l'ajout de fonds pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, mais insiste pour que ces sommes soient versées rapidement, alors que l'hiver est déjà commencé. L'UMQ s'attend toutefois à ce que des investissements plus structurants soient prévus dans le prochain budget, notamment pour la construction de logements à but non lucratif, dont l'hébergement transitoire, et l'accès à des services psychosociaux.

Des programmes essentiels à renforcer pour des milieux de vie adaptés

L'UMQ salue les sommes annoncées pour les programmes d'Adaptation de domicile et RénoRégion, qui sont cruciaux pour maintenir des milieux de vie adaptés et de qualité partout au Québec. Toutefois, pour répondre aux besoins grandissants, le gouvernement devra accroître le financement et rétablir les enveloppes annuelles moyennes des années passées, fixées à 20 M$ par programme.

De plus, l'UMQ réitère sa volonté de travailler avec le gouvernement pour relancer le programme Rénovation Québec dans une version améliorée répondant mieux aux besoins des nombreuses municipalités qui l'utilisent.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]