L'Escouade PME du caucus libéral arrive dans le Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le Bas-Saint-Laurent sera la prochaine destination de l'Escouade PME du caucus libéral, alors que Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique régional et son collègue Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie, se rendront à Rivière-du-Loup, Rimouski et Mont-Joli, les 17 et 18 novembre.

Les deux élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer de nombreux acteurs économiques, visiter des entreprises et organismes locaux et échanger avec des élus municipaux. Une table ronde rassemblant trois chambres de commerce et un centre local de développement est notamment à l'agenda de la tournée.

Rappelons que l'Escouade PME du caucus libéral a pour mission d'aller discuter avec les entrepreneurs de leurs besoins et d'entendre leurs propositions pour relancer l'économie. Au cours des prochains mois, l'Escouade PME visitera des entreprises et organismes économiques dans toutes les régions du Québec pour écouter leurs recommandations afin de leur permettre de prospérer et de continuer d'être les moteurs économiques du Québec.

