Mise à jour économique et financière fédérale - Les municipalités doivent être parties prenantes du plan de relance fédéral, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a pris connaissance de la mise à jour économique et financière du Canada présentée aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, l'honorable Chrystia Freeland.

La porte-parole des gouvernements de proximité a signifié son appréciation quant à la volonté du gouvernement fédéral de maintenir le cap vers de saines finances publiques, malgré un déficit budgétaire de plus de 382 milliards $ prévu pour 2020-2021. L'UMQ a toutefois rappelé l'importance de continuer à stimuler la relance de l'économie par des investissements structurants et ciblés dans toutes les régions, comme le prévoit le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

« Plusieurs mesures annoncées aujourd'hui sont intéressantes pour les municipalités, particulièrement en ce qui a trait à l'aide aux entreprises. Le nouveau programme de crédit pour les secteurs durement touchés, comme le tourisme, l'hébergement ainsi que les arts et la culture, est bienvenu et répond au Plan de relance économique municipal de l'UMQ. L'annonce d'un financement additionnel de 12 milliards $ en nouveaux prêts sur sept ans pour accélérer la construction de logements locatifs abordables constitue également une bonne nouvelle, mais il ne faut pas perdre de vue que la priorité est de développer le parc de logements sociaux. Les besoins sont gigantesques partout au Québec. Au cours des prochains mois, l'UMQ invite le gouvernement fédéral à s'asseoir avec les municipalités du Québec pour élaborer un plan de relance fédéral qui réponde aux besoins et aux réalités de toutes les régions », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

L'Union a également souligné les mesures pour le secteur aérien, qui a été particulièrement touché par la pandémie. « Les aéroports régionaux ont été durement impactés par la crise de la COVID-19. Pour plusieurs régions, il s'agit d'un service essentiel pour assurer la mobilité des personnes avec le reste du Québec et du pays, en plus d'agir comme levier nécessaire pour stimuler la relance économique et touristique. Les aides financières visant à créer de nouvelles initiatives en transport aérien régional et à aider les aéroports à gérer les conséquences financières de la réduction des voyages aériens sont bien accueillies », a ajouté le premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur le transport aérien de l'Union et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que l'UMQ a lancé, en mai dernier, un Plan de relance économique municipal, qui met de l'avant 28 propositions ciblées regroupées autour de quatre axes d'intervention stratégiques : le développement durable, la mise en chantier des projets d'infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces et aux entreprises.

