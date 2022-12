Mise à jour économique et financière du Québec - Les prochains mois seront déterminants pour le milieu municipal, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt aujourd'hui de la mise à jour économique et financière par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) constate que l'énoncé gouvernemental ne prévoit aucune mesure pour aider les municipalités à équilibrer leurs budgets pour la prochaine année, bien qu'elles doivent composer avec une hausse de leurs dépenses en raison de l'inflation.

Pour l'Union, la pression marquée sur les finances municipales, qui augmente d'année en année, démontre plus que jamais l'importance de redéfinir le partenariat entre Québec et les municipalités.

« Pour redéfinir le partenariat, il est primordial de partir sur des bases solides. Pour l'Union, ces bases doivent se traduire par l'inscription, dans la loi, du partage de la croissance d'un point de TVQ, comme s'y est engagé le premier ministre François Legault lors de notre Sommet électoral, le 16 septembre dernier. Aussi, cela doit se traduire par le plein paiement, par le gouvernement du Québec, des taxes municipales pour les établissements scolaires primaires et secondaires. Ce sont des mesures concrètes et structurantes sur lesquelles nous devons travailler en priorité en 2023 », a ajouté monsieur Côté.

Par ailleurs, l'Union identifie plusieurs grands chantiers à entreprendre au cours des prochains mois, dont l'adaptation des infrastructures municipales aux aléas climatiques, la lutte contre les effets de l'inflation, le règlement du déficit structurel en transport collectif, l'amélioration des dessertes en transport interurbain et aérien ainsi que la réforme de la Loi sur l'expropriation.

Au cours des prochaines semaines, l'UMQ participera aux consultations prébudgétaires du ministre Éric Girard, afin de porter les préoccupations et les demandes du milieu municipal.

