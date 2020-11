Mise à jour économique et financière du Québec - Des mesures ciblées pour les régions, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a pris connaissance de la mise à jour économique et financière du Québec présentée aujourd'hui par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard.

L'UMQ se montre satisfaite de la volonté exprimée par le gouvernement du Québec de maintenir le cap vers de saines finances publiques et de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans, malgré un déficit budgétaire de plus de 15 milliards $ prévu pour 2020-2021. L'Union accueille par ailleurs favorablement la décision du ministre Éric Girard d'injecter une enveloppe additionnelle de 1,5 milliard $ sur trois ans afin d'accélérer la relance de l'économie dans toutes les régions.

« Alors que la deuxième vague de la COVID-19 ne semble malheureusement pas s'essouffler, le ministre des Finances a dressé un portrait lucide de l'état des finances publiques et mis en place des leviers financiers afin de soutenir nos commerces et entreprises. Il s'agit d'un nouveau pas pour une relance durable de notre économie. Nous attendrons maintenant avec impatience le plan d'action que présentera, au cours des prochaines semaines, le gouvernement du Québec, qui se déclinera en sept grands chantiers », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Parmi les sommes annoncées aujourd'hui dans le cadre de la mise à jour économique et financière, l'Union salue l'enveloppe de 477 millions $ prévue pour accélérer les projets d'investissement des entreprises et pour soutenir le développement économique des régions, ainsi que l'investissement de 247 millions $ pour appuyer la production québécoise et l'achat local. L'UMQ voit également d'un bon œil les 300 millions $ alloués au Plan pour une économie verte, dont les détails devraient être annoncés très bientôt.

Soulignons que ces orientations répondent directement aux recommandations mises de l'avant par l'UMQ dans le Plan de relance économique municipal lancé en mai dernier, qui met de l'avant 28 propositions ciblées regroupées autour de quatre axes d'intervention stratégiques : le développement durable, la mise en chantier des projets d'infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces et aux entreprises.

