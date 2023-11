MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC : UNE RÉPONSE PARTIELLE À PLUSIEURS ENJEUX, SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Alors que le ministre souligne l'impact du ralentissement économique dans un contexte mondial incertain, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue la prudence du gouvernement dans la gestion des finances publiques et le maintien de l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2027.

« Ce mini budget offre une réponse partielle à de nombreux enjeux. On constate que Québec a voulu apporter une réponse immédiate aux défis pressants, mais que ceux-ci demanderont des mesures plus structurantes pour la suite des choses. » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

Entre autres, les sommes annoncées pour le logement sont un pas dans la bonne direction pour réduire la pression. Le CPQ rappelle toutefois que la pénurie de main-d'œuvre qui touche le secteur de la construction pourrait limiter l'impact des mesures annoncées et l'importance d'un véritable plan d'action pour inverser la tendance actuelle.

Le CPQ souligne l'effort fait par le gouvernement pour aider les sociétés de transport à éponger l'important déficit auxquelles elles font face. Les défis pour les sociétés de transport demeureront importants et critiques pour les prochaines années et ce nonobstant l'effort de Québec. Il ne faudrait pas que ces défis amènent une réduction de l'offre de service qui aurait un impact négatif sur la mobilité de travailleurs.

De même, l'état du marché du travail et de l'économie demeurent préoccupants et commandent une attention soutenue. Ainsi, la bonification du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation est une bonne nouvelle, notamment pour rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario. Le CPQ est ravi de constater que les 10 chantiers et 40 solutions qu'il a déposés pour réduire cet écart en septembre dernier sont réellement pris en compte par le gouvernement dans ses mesures.

« La pénurie de main-d'œuvre limite la croissance de nos entreprises et l'impact de l'action gouvernementale. Dans les prochains mois, le gouvernement aura l'occasion de mettre en place des solutions au principal enjeu des employeurs, notamment avec la réforme tant attendue de la loi R-20. », ajoute M. Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208