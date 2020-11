Mise à jour économique du Québec : Un bon coup de pouce pour relancer l'économie dans un contexte fragile

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la mise à jour économique exposée aujourd'hui par le ministre des Finances Éric Girard, le CPQ ( Conseil du patronat du Québec ) salue les mesures annoncées aujourd'hui en faveur de l'innovation, de la productivité et du virage numérique qui vont aider nos entreprises à se relever et à être plus compétitives dans le contexte actuel.

Ces mesures ont l'avantage de répondre aux urgences à court terme que vivent les employeurs, comme le manque de liquidités notamment et de les positionner aussi pour le plus long terme.

Nous rappelons au passage que malgré le nombre plus élevé de personnes sans emploi actuellement, plusieurs facteurs rendent la disponibilité de main-d'œuvre difficile et constituent un frein pour la relance dans certains secteurs et dans certaines régions. À ce sujet, le CPQ se réjouit de l'annonce de 459 M$ au chapitre de la formation de la main-d'œuvre, dont la majorité est prévue avant la fin de l'exercice financier actuel. La pandémie a mis en lumière la nécessité de rehausser les compétences des employés et des gestionnaires.

« La crise actuelle est le moment opportun pour accélérer la mise à niveau de tous ceux qui sont sur le marché de l'emploi, et instaurer une culture de formation tout au long de la vie professionnelle », souligne M. Blackburn.

« En plus des sommes allouées, le gouvernement devra donner au milieu de l'enseignement et à celui des organismes d'aide à l'emploi la flexibilité et l'agilité nécessaire pour répondre aux besoins des employeurs » ajoute M. Blackburn.

Le CPQ salue au passage plusieurs investissements annoncés aujourd'hui, notamment les sommes supplémentaires pour le Plan pour une économie verte (PEV), les enveloppes prévues en faveur de la vitalité des centres-villes et pour soutenir la production et l'achat local. Toutefois, nous attendrons de voir les détails de toutes ces mesures lors des annonces à venir.

Des besoins particuliers pour les secteurs fortement touchés

Le CPQ aurait souhaité davantage de détails pour les secteurs dont la reprise sera plus longue et difficile en raison de la nature de leurs activités, sur une période prolongée correspondant à leur horizon de retour à la rentabilité (tourisme, évènements, aérospatiale, transport aérien) : des congés de taxes foncières et toute autre mesure d'aides directes concernant des dépenses fixes, comme le loyer, seraient les bienvenues.

« Les mesures annoncées aujourd'hui confirment l'engagement du gouvernement en faveur de la relance économique dans un contexte sécuritaire et durable. Toutefois, pour les secteurs les plus touchés comme la restauration, l'hébergement et toute l'industrie touristique, une partie de ces aides viennent sous forme d'endettement, souvent bien au-delà des capacités réelles de remboursement des entreprises. Alors que plusieurs entrepreneurs voient s'envoler les économies de toute leur vie, ils se voient contraints d'endetter encore davantage leur PME » conclut monsieur Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

