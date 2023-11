Mise à jour économique du Québec : quelques mesures intéressantes, mais pas assez pour améliorer la confiance morose des PME

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Finances, Eric Girard, a fait le point sur les finances publiques du Québec. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prend acte des mesures annoncées relatives à l'appui à la formation pour le secteur de la construction, à la création de logements ainsi qu'au renouvellement du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation. Ce sont des mesures intéressantes qui répondent en partie aux enjeux des PME. La FCEI salue le maintien de l'engagement du retour à l'équilibre budgétaire et de la réduction du poids de la dette.

La FCEI souligne les investissements de 261 M$ pour épauler l'Offensive formation construction, dont elle avait salué l'annonce la semaine dernière . Elle réitère cependant que les pénuries de main-d'œuvre font mal à tous les secteurs économiques de la province et que ces derniers devraient recevoir la même attention. Rappelons que 46 % des propriétaires d'une PME en manque d'employés sont inquiets pour leur avenir à court ou moyen terme.

La FCEI est heureuse que le ministère des Finances annonce le renouvellement du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation. Cet investissement de 1,3 G$ pour les cinq prochaines années aidera à la réalisation d'investissements pour 10 000 entreprises selon les données publiées par le ministère. Il reste que le cadre fiscal des petites entreprises reste inchangé et fortement désavantageux au Québec par rapport aux autres provinces du Canada, ce qui n'a pas pour objet d'aider à la croissance des PME.

« Nous soulignons les investissements visant les entreprises, notamment en formation pour le secteur de la construction et ceux pour encourager les investissements en innovation. Mais nous restons inquiets concernant la santé des PME. Rappelons qu'elles doivent affronter simultanément de nombreux défis, comme l'augmentation des coûts, l'augmentation des taux d'intérêt, les pénuries de main-d'œuvre et l'endettement postpandémique. Et ce, avec la fiscalité pour petites entreprises la plus désavantageuse du pays. La pression est telle que le Québec arrive en dernière position du pays concernant l'indice de confiance des PME sur 12 mois, l'un des pires résultats en près 15 ans. Si on veut une économie forte et résiliente, on a besoin des petites entreprises et il faut des mesures plus musclées à leur égard », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les petites entreprises sont freinées par la plus lourde fiscalité du pays

Un récent rapport de recherche de la FCEI révélait que les taxes sur la masse salariale au Québec sont les plus nombreuses et les plus coûteuses dans l'ensemble du pays, soit 30 % plus élevées que la moyenne nationale. La FCEI a d'ailleurs transmis ses demandes au ministre des Finances.

De plus, la FCEI rappelle qu'il existe une grande injustice fiscale unique au Québec pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction : le taux d'imposition réduit pour les PME leur est bloqué. Celles-ci doivent rémunérer un total de 5 500 heures, sans quoi, elles seront imposées au même taux que les multinationales. Cette politique fiscale défavorise les micro-entreprises, les entreprises saisonnières et les entreprises en démarrage. Par ailleurs, le taux d'imposition réduit pour les PME est plus bas dans huit autres provinces canadiennes.

« Le gouvernement québécois se compare beaucoup à l'Ontario. Mentionnons que l'économie de la province voisine, avec 59 % de leurs entreprises ont moins de cinq employés, regroupe plus de micro-entreprises qu'ici dont la proportion est à 53 %. L'Ontario ne bloque pas son taux d'impôt réduit pour ses plus petites entreprises et les taxes sur la masse salariale sont beaucoup moins élevées. Créer un meilleur environnement fiscal pour nos petites entreprises serait positif pour notre économie. Cela leur permettrait d'augmenter la rémunération de leurs employés, d'investir en innovation et dans les processus d'automatisation. Agir pour les PME devrait être le thème économique du prochain budget du Québec », conclut François Vincent.

La FCEI étudiera en profondeur les mesures annoncées et portera une attention particulière à leur déploiement pour les petites entreprises.

