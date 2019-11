Mise à jour économique - De bonnes nouvelles pour les parents

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des CPE (AQCPE) se réjouit de la décision du gouvernement de mettre fin plus rapidement que prévu et à la « taxe famille », soit la contribution additionnelle que doivent payer les parents dont l'enfant fréquente un CPE ou un milieu familial régi.

« Notre message a été entendu et nous en sommes heureux. Cette abolition, plus rapide que celle prévue au budget, vient corriger une erreur et envoie un signal positif aux parents du Québec : le choix d'un CPE, d'un service de qualité ne sera plus pénalisé » -- Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Ajoutons que cette abolition sera aussi rétroactive au 1er janvier 2019. La Coalition Avenir Québec termine donc aujourd'hui une lutte commencée en 2014, lors de l'introduction de la mesure.

Liée à la concrétisation des places en CPE qui avaient été annoncées sous l'ancien gouvernement, mais qui n'avaient pas été développées, cette annonce envoie un message positif comme quoi les CPE occupent une place de choix dans la vision de nos élus pour la réussite éducative.

L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2 millions de citoyens.

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.

