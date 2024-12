MISE À JOUR ÉCONOMIQUE D'OTTAWA : L'INSTABILITÉ POLITIQUE ENGENDRE L'INSTABILITÉ ÉCONOMIQUE SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Dans un dépôt inédit de l'énoncé économique du Canada, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) juge préoccupante la position de vulnérabilité dans laquelle notre économie se retrouve. L'instabilité politique au sein du gouvernement canadien envoie un mauvais signal économique. L'ampleur du déficit qui se chiffre maintenant à 62 G$ réduit considérablement notre marge de manœuvre financière pour faire face aux défis à venir.

« La situation exceptionnelle à laquelle on assiste est néfaste pour l'économie. Plusieurs enjeux nous heurtent de plein fouet : une menace de tarifs douaniers est à nos portes, une pénurie de main-d'œuvre affecte nos entreprises, une crise du logement sans précédent sévit actuellement en plus de sentir un ralentissement économique. Ce dont on a besoin, c'est de la prévisibilité et de la stabilité », affirme M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Creuser encore plus le déficit est imprudent. Il faudrait tout faire pour être responsable dans nos finances publiques, surtout qu'une guerre tarifaire se profile à l'horizon », conclut Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

