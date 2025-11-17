/R E P R I S E -- Invitation - Dévoilement média d'un Institut en matière de violence conjugale/

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes sont invité.e.s au dévoilement média d'un nouvel Institut de formation en matière de violence conjugale : une première au Québec, pour améliorer l'intervention auprès des victimes et renforcer la prévention de la violence conjugale. Lancé par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, cet Institut vise à mobiliser les professionnel.le.s de tous les milieux pour que les femmes et les enfants puissent trouver des alliés, quelle que soit la porte à laquelle ils frappent.

L'événement de presse réunira un panel d'invité.e.s pour présenter l'Institut et discuter des impacts de la formation sur la réponse judiciaire, policière et en santé, en matière de violence conjugale :

Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Céline Rossini, chargée du développement et du transfert des connaissances au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Luc Mathieu, président de l' Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec

Marie-Claude Richer, directrice et avocate de Rebâtir

Mélissa Pothier, stratège en communication pour l'Association des Directeurs de Police des Premières Nations et Inuits du Québec

Les intervenant.e.s seront disponibles pour des entrevues individuelles par la suite.

Date : Lundi 17 novembre 2025 à 9h45

Lieu : Centre PHI - Espace 4

407, rue Saint-Pierre

Montréal, QC H2Y 2M3

Pour les journalistes en dehors de Montréal, merci de nous contacter si vous souhaitez suivre le dévoilement par visioconférence.

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Information et confirmation de présence : Fanny Guérin, 514 754-1057 / [email protected]