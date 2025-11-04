BUDGET FÉDÉRAL 2025 - DES MESURES INTÉRESSANTES POUR SOUTENIR LE SECTEUR MANUFACTURIER

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue les orientations du Budget fédéral 2025 qui reconnaît l'importance du secteur manufacturier pour la compétitivité et la résilience de l'économie canadienne, mais gardera l'œil ouvert pour s'assurer que les entreprises manufacturières québécoises en voient rapidement la concrétisation sur le terrain.

Des leviers pour encourager l'investissement et l'innovation

MEQ accueille favorablement notamment la réintroduction de l'incitatif à l'investissement accéléré, l'amortissement immédiat pour les équipements, bâtiments manufacturiers et technologies de productivité ainsi que la bonification des crédits d'impôts à la recherche et au développement. Ces mesures permettront aux entreprises d'investir plus rapidement dans la modernisation de leurs installations, dans la robotisation et dans la R-D.

L'élargissement du crédit d'impôt à la fabrication de technologies propres constitue également un pas important vers la décarbonation de l'économie et l'accélération des projets d'énergie propre portés par les entreprises québécoises.

Nous rappelons cependant l'importance d'être agiles pour soutenir les entreprises directement touchées par les tarifs et, au besoin, leur offrir plus de soutien pour maintenir leurs liquidités.

Main-d'œuvre : un signal positif mais encore en attente d'une annonce

Le plan d'immigration 2026-2028, qui mise davantage sur les travailleurs économiques, représente une opportunité d'arrimer les politiques migratoires aux réels besoins de l'économie. Le gouvernement reconnaît le rôle que jouent les travailleurs étrangers temporaires dans certains secteurs de l'économie ainsi que dans les régions.

MEQ encourage le gouvernement à poursuivre cette approche et à faire rapidement une annonce pour maintenir en poste les travailleurs étrangers temporaires du secteur manufacturier québécois qui se trouvent déjà dans nos entreprises.

Miser sur les retombées locales

Les investissements majeurs dans les infrastructures sont pertinents mais il est nécessaire que les entreprises qui fabriquent ici puissent voir les retombées de ces investissements. La nouvelle politique "Achetons canadien" ouvre la voie à une meilleure valorisation du savoir-faire local et à un accès accru des entreprises québécoises aux contrats publics en obligeant les ministères et organismes à acheter ici lorsque possible. MEQ salue cet engagement et invite le gouvernement à veiller à ce que cette politique soit mise en œuvre de façon efficace.

"Nous sommes satisfaits de voir l'importance que le secteur manufacturier prend dans le cadre de ce budget. Nous sentons la volonté du gouvernement de mettre l'avant nos entreprises, qui sont essentielles non seulement pour notre économie mais aussi pour notre sécurité nationale. Les mesures annoncées dans ce budget répondent à plusieurs priorités de nos membres, que ce soit pour l'accès aux marchés publics ou encore l'investissement à l'innovation. Cependant, il faut maintenant que ces mesures passent de la parole aux actes, le plus rapidement possible.'' a souligné Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

