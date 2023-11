Mise à jour économique 2023 - Les priorités municipales entendues

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la mise à jour économique d'aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement les nouvelles sommes dédiées aux responsabilités grandissantes des municipalités.

« Plusieurs mesures annoncées aujourd'hui témoignent des priorités portées depuis plusieurs mois par l'UMQ et par ses membres, notamment en matière d'itinérance, d'habitation et d'adaptation aux changements climatiques », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

Plusieurs mesures dans la mise à jour économique répondent aux demandes formulées par le milieu municipal, notamment :

1,8 milliard pour la construction de logements abordables et sociaux dont 214,5 millions de dollars réservés aux personnes en situation d'itinérance ou risquant de le devenir;

108 millions supplémentaires sur 5 ans pour les mesures liées à l'itinérance;

261 millions supplémentaires sur 5 ans en adaptation aux changements climatiques;

404 millions pour les communautés et le secteur forestier en réponse aux feux de forêt.

« Bien que nous sommes dans une situation économique difficile, nous saluons les nouvelles sommes annoncées aujourd'hui, notamment pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement sur ces dossiers prioritaires pour la population. », a conclu monsieur Damphousse.

Cependant certains enjeux demeurent, notamment au niveau du transport collectif et il est urgent de trouver une voie de passage acceptable. Le déficit structurel que l'on vit en ce moment était prévisible et n'est pas unique au Québec. Le modèle de financement du transport collectif a atteint sa limite et le moment est venu de trouver ensemble des solutions pour le remettre au cœur des priorités gouvernementales.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]