MISE À JOUR DU PROJET WINSOME RENARD

Winsome prolongera son option exclusive d'acquisition du projet Renard jusqu'au 31 décembre 2024 en contrepartie de 2 M$ en espèces.

La prolongation de l'option permet à Winsome d'évaluer diverses occasions commerciales et d'entreprise afin de réduire les coûts associés à l'acquisition éventuelle

La prolongation de l'option signifie que les frais d'entretien demeurent la responsabilité de Stornoway

Les premières constatations découlant des travaux en cours confirment qu'il serait possible de réaffecter l'usine de traitement, et ce, à un coût moindre que la construction d'une nouvelle usine de traitement du lithium et des autres infrastructures connexes.

La Vérification diligente en vue de l'acquisition du projet Renard progresse avec les études des projets Greenfield et Brownfield et devrait se conclure au cours du T3 2024

Les études minières, y compris la conception de la fosse, l'échéancier et les études de traitement, incluant l'élaboration du schéma de traitement et la conception de l'usine, progressent selon l'échéancier

VAL-D'OR, QC, le 1er août 2024 /CNW/ - Ressources Winsome, explorateur/développeur de projets lithinifères (ASX: WR1); (Winsome ou la Société), a le plaisir de faire le point sur les études techniques en cours pour son Projet de Lithium Adina (Adina), détenu à 100 %, ainsi que pour les activités de vérification diligente liées à l'acquisition projetée des installations de Renard.

Tel qu'annoncé précédemment1, Winsome a conclu une entente pour une option exclusive (l'« option ») lui permettant d'acquérir, à son gré, les actifs constituant la mine de diamants Renard, les installations de traitement et les infrastructures connexes (l'« exploitation Renard » ou « Renard ») ou la totalité du capital émis de Stornoway Diamonds (Canada) inc. (« Stornoway »)

Afin de permettre une décision éclairée sur l'exercice de l'option par la société, deux scénarios d'études de la portée sont présentement considérés : un scénario dit « nouveau » qui fait de Adina un projet autonome et impliquant la construction d'infrastructures nouvelles (scénario « Greenfield ») et un scénario de « redéploiement » qui prévoit la réaffectation des installations de Renard pour le traitement du matériel minéralisé lithinifère provenant d'Adina (scénario « Brownfield »). Ces travaux devraient se conclure durant le T3 2024.

À cet effet, la Société réfère le lecteur à son annonce du 3 avril 2024 concernant l'entente d'option exclusive entre Winsome, Stornoway Diamonds (Canada) inc. (Stornoway) et 11272420 Canada inc. (Option) relativement à l'acquisition potentielle (au choix de Winsome) de la mine de diamants Renard, des installations pour le traitement et des infrastructures connexes (projet Renard ou projet Renard) ou de la totalité du capital émis de Stornoway.

Depuis la signature de l'option, Winsome procède à la vérification diligente de Stornoway et des installations de Renard en vue d'évaluer la faisabilité technique, économique, environnementale et sociale de la conversion de Renard en une exploitation de lithium. Ces activités progressent comme prévu et pour l'instant, aucun drapeau rouge n'a été identifié.

Winsome a donc opté pour prolonger de façon anticipée la période de l'option de 3 mois, soit du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2024, en versant une somme supplémentaire de 2 M$ CA en espèces conformément à l'entente d'option.

Les détails complets de la mise à jour du projet Renard sont disponibles dans le communiqué de presse de l'ASX en suivant ce lien. https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02834489.pdf

« Ressources Winsome demeure déterminée à poursuivre le développement de son projet Adina Lithium de façon rentable et efficace, tout en traçant la voie vers une production qui, conformément à notre vision, s'intègre dans la chaîne d'approvisionnement VE nord-américaine » Chris Evans, directeur général.

« Le prolongement de l'option d'acquisition de Renard jusqu'au 31 décembre 2024, tel qu'envisagé lors de la signature de l'entente originale, nous offre un répit additionnel pour faciliter l'évaluation des diverses opportunités commerciales et d'entreprise qui s'offrent, alors que cheminent les études techniques en lien avec notre projet lithinifère, un des plus importants d'Amérique du Nord » selon Carl Caumartin, directeur général -- Canada.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le directeur général de Winsome Resources Limited.

À PROPOS DE WINSOME RESOURCES

Winsome Resources (ASX: WR1) est une société d'exploration et de mise en valeur axée sur le lithium établie à Perth qui compte quatre zones de projets au Québec, au Canada. Tous les projets de Winsome -- Adina, Cancet, Sirmac-Clappier et Tilly sont détenus à 100 % par la Société. Récemment, la Société a aussi fait l'acquisition de titres miniers couvrant 47 km2 supplémentaires regroupés sous le projet Tilly, situé près d'Adina, et des 29 titres miniers de la propriété de Jackpot, située immédiatement au nord d'Adina.

Les projets les plus avancés de Winsome -- Adina et Cancet -- offrent un potentiel pour des gisements de lithium de surface, de haute qualité et sont tous deux situés stratégiquement près des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement établies.

En plus de son important portefeuille de projets lithinifère au Québec, Winsome Resources détient 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (TSXV : PWM) situé dans l'est de l'Ontario, ainsi qu'une participation en capitaux propres de 19,6 % dans PWM. La Société a récemment cédé Decelles et Mazerac, deux projets en démarrage situés près de la ville minière de Val-d'Or au Québec, à PWM en échange d'une participation accrue.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que des sociétés de premier plan inscrites à la cote de l'ASX. Plus de détails sont disponibles : www.winsomeresources.com.au.

