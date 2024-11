MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les travaux dans le tunnel Mont-Royal progressent et nos essais dynamiques se déroulent bien sur les antennes Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme. De ce fait, CDPQ Infra vise l'automne 2025 pour la prochaine mise en service du REM.

Déjà, des voitures circulent sur les segments Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme depuis quelques semaines, à vitesse commerciale. Le moment précis de la mise en service sera par la suite déterminé en fonction de la réussite des prochaines étapes établies dans le plan suivant :

Un train du Réseau express métropolitain (REM), sur le pont Samuel-De Champlain, à Montréal. (Groupe CNW/CDPQ Infra Inc.)

Hiver 2025

Préparation des voies pour le déploiement des essais partout sur le réseau

Finalisation des travaux dans le tunnel Mont-Royal

Transfert graduel de l'ensemble des opérations du centre de contrôle temporaire de Saint-Eustache vers le Centre de contrôle permanent de Brossard

Printemps 2025

Début des essais dans le tunnel et sur l'ensemble du réseau

Été 2025

Intensification des essais sur l'ensemble du réseau

Automne 2025

Marche à blanc

Mise en service

Dès 2025, les tests d'intégration des antennes entraîneront des modifications nécessaires au service du REM. En janvier, le service sera interrompu plus tôt en soirée, au cours des fins de semaine. À partir de février et jusqu'au mois d'avril, le service sera interrompu pendant les fins de semaine entières. En avril s'ajouteront des interruptions les soirs de semaine. Finalement, une fermeture de quatre à six semaines sera requise en période creuse pendant l'été 2025, pour nous permettre d'intensifier les essais, de finaliser l'intégration et nous mener vers la mise en service à l'automne.

Ces arrêts de service entre Brossard et la Gare Centrale ont été planifiés hors des périodes de pointe et de grand achalandage, de manière à permettre la réalisation des travaux et essais nécessaires à l'intégration de l'ensemble des antennes, tout en limitant les impacts sur notre clientèle. Nous mettrons en place, avec nos partenaires du transport en commun et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, un plan de service temporaire qui répondra aux besoins de nos usagers, tout au long de cette période de transition.

Mise à jour des coûts du projet

Le report de la mise en service en 2025 et l'allongement de la période de construction du réseau ont occasionné des coûts nets supplémentaires de 392 M$. Cette hausse est due à la fois à la prolongation des travaux de construction sur l'ensemble du réseau et à la finalisation du tunnel Mont-Royal. Le coût net du projet s'élève maintenant à 8,34 G$, une augmentation de 4,9 % comparativement à notre dernière mise à jour financière il y a plus d'un an. Le coût du REM par km du REM est de 125 M$, un coût largement inférieur aux meilleurs projets comparables en Amérique du Nord.

La gestion rigoureuse et agile du projet a permis à CDPQ Infra de poursuivre la réalisation dans un contexte extrêmement contraignant, affecté par une série d'événements majeurs, tel que la découverte de dynamite centenaire dans un tunnel à l'état de dégradation avancée, une pandémie mondiale ainsi qu'une accélération marquée de l'inflation. Comme ce fut le cas jusqu'ici, CDPQ Infra supporte l'ensemble de ces coûts additionnels.

Mise à jour sur la performance du REM

Depuis mai dernier, nous avons atteint notre cible en matière de taux de disponibilité du REM, en considérant le nombre de pannes de 20 minutes et plus ayant touché le réseau. Alors que notre objectif est de maintenir un taux de disponibilité de 99 %, notre taux est de 99,5 % depuis le 1er août dernier. Nous n'avons connu aucune interruption de service de 20 minutes et plus en septembre et une seule en octobre. Les mises à jour régulières de nos systèmes et l'expérience acquise par nos opérateurs ont notamment permis d'atteindre ce résultat. Par ailleurs, le niveau d'achalandage observé sur l'antenne Rive-Sud a atteint de nouvelles pointes de 45 000 passages par jour depuis septembre.

« Nous nous dirigeons vers la prochaine mise en service avec confiance et la volonté ferme de limiter les impacts sur nos usagers. Nos équipes et nos partenaires ont rivalisé d'ingéniosité et d'ardeur pour progresser malgré les obstacles. Lorsque nous comparons le REM à d'autres projets de transport dans le monde, il se déploie dans des délais rapides, à moindre coût, malgré des conditions de construction exceptionnellement difficiles au cours des dernières années. Nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons ici.

- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Pour plus d'information : 514 847-2896, [email protected]