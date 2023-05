MISE À JOUR DU PLAN DE MISE EN OEUVRE 2023-2028 DU PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE : DES SOMMES À LA BONNE PLACE

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - À la suite de l'annonce de Québec concernant le Plan pour une économie verte 2030, le président et chef de direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ) Karl Blackburn accueille favorablement les sommes qui sont destinées aux transports, aux bâtiments et aux mesures d'adaptation.

« Le gouvernement vise juste en accordant des investissements importants quant à la décarbonation des bâtiments résidentiels et industriels, notamment par l'utilisation de la biénergie, et l'efficacité énergétique. L'approche préconisée permettra d'accélérer le virage de façon progressive. Par contre, il faudra en faire davantage pour les transporteurs routiers et les secteurs industriels qui ont besoin de plus de moyens pour soutenir les coûts élevés de la transition technologique et énergétique », explique M. Blackburn.

Le CPQ voit également d'un bon œil l'accent mis sur les bioénergies. L'usage d'autres sources d'énergie comme le gaz naturel renouvelable ou la biomasse permettra d'être complémentaire à nos besoins croissants en électricité. Cela est en phase avec le principe défendu par le CPQ d'utiliser la bonne énergie au bon endroit.

Par contre, si l'aide apportée aux municipalités est bonifiée et constitue un pas dans la bonne direction, il va de soi que leurs besoins sont bien plus grands. L'ampleur des dégâts des inondations des dernières semaines nous l'a démontré. Il faudrait en faire davantage pour les soutenir.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 888-3312