Mise à jour du plan de la rentrée - Les parents attendent plus d'informations

QUÉBEC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'annonce d'un retour à l'école plus normal cette année. Cependant, alors que l'annonce d'aujourd'hui devait clarifier les modalités de la rentrée, le flou persiste pour les parents sur deux points.

En effet, ni les parents, ni le personnel scolaire ne connaissent la procédure à suivre si une éclosion ou même un seul cas survient dans leur école. Pour les parents, il est primordial d'être bien informés pour pouvoir s'adapter et agir rapidement, sans avoir à chercher l'information essentielle au moment critique.

Ensuite, la mise en œuvre d'un passeport vaccinal pour certaines activités parascolaires arrive aujourd'hui comme un cheveu sur la soupe, puisqu'aucun détail n'a été fourni à ce sujet. Les activités parascolaires sont un facteur important pour la motivation des jeunes. Nous attendrons impatiemment plus d'information à ce sujet.

« Nous nous attendions à connaître toutes les modalités de la rentrée aujourd'hui, mais les parents se posent encore des questions. Nous avons hâte d'avoir les informations manquantes pour informer et rassurer nos enfants », déplore Kévin Roy, président de la FCPQ.

Ne perdons pas de vue que de nombreux élèves ont eu des difficultés pendant la pandémie, au niveau académique, mais aussi aux niveaux social et personnel. C'est pourquoi l'annonce d'ajouts d'agents de liaison pour prendre contact avec les décrocheurs est la bienvenue.

L'école est un filet social pour les jeunes et notre priorité doit être de continuer à garder les écoles ouvertes. Les services d'accompagnement, de tutorat, mais aussi d'aide pour la santé mentale doivent être offerts à tous les élèves en ayant besoin, en facilitant leur accessibilité.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fcpq.qc.ca