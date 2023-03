Le gouvernement canadien émet une ordonnance concluant que la transaction est dans l'intérêt public

CALGARY, AB, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet a publié aujourd'hui une déclaration à la suite de l'émission d'une ordonnance du gouvernement du Canada concluant que le projet d'acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines est dans l'intérêt public, sous réserve de certaines mesures.

« Nous sommes ravis que l'examen réglementaire de la transaction soit maintenant terminé », a dit Angela Avery, vice-présidente directrice du groupe WestJet et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable. « Nous remercions le ministre des Transports, le commissaire de la concurrence ainsi que le personnel de Transports Canada, du Bureau de la concurrence et de l'Office des transports du Canada pour les efforts qu'ils ont déployés dans l'examen de la transaction. »

L'émission de l'ordonnance est une étape importante dans le processus de clôture de la transaction.

À propos du groupe de sociétés WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site www.westjet.com.

