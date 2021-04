Mise à jour du gouvernement du Canada sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les collectivités des Premières Nations à l'échelle du pays. Dans l'ensemble, le nombre de cas actifs est resté relativement stable au cours de la dernière semaine et 643 cas actifs sont signalés en date du 15 avril 2021.

En ce qui concerne les communautés des Premières Nations, en date du 15 avril, SAC possède les données suivantes :

25 923 cas confirmés de COVID-19

643 cas actifs

24 978 personnes rétablies

302 décès

Il n'y a actuellement aucun cas actif de COVID-19 au Nunavik, au Québec. En date du 16 avril, le gouvernement du Nunavut signale maintenant 13 cas actifs de COVID-19 à Iqaluit.

En date du 14 avril 2021, plus de 12,7 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été distribuées au pays. En date du 15 avril, 297 461 doses de vaccin ont été administrées dans 613 communautés. Plus de 60 % des adultes dans les communautés des Premières Nations, dans l'Inuit Nunangat et dans les territoires, et plus de 75 % des adultes habitant dans les territoires ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19, si l'on base le calcul sur le recensement de la population de 2016.

Un certain nombre de communautés des Premières Nations au pays font preuve d'un leadership fort pour promouvoir la confiance dans les vaccins et fournir de l'information sur les initiatives de santé publique afin d'assurer la sécurité de leurs communautés. Par exemple, la Nation sioux des Nakota d'Alexis a récemment lancé la campagne « Your Health, Our Strength » pour continuer à encourager la vaccination. L'objectif de la campagne est de diffuser de l'information fiable sur la vaccination et les vaccins permettant aux Autochtones de prendre des décisions éclairées. La campagne inclut des vidéos de personnes de confiance, notamment les aînés sioux des Nakota d'Alexis, Howard Mustus, Rod et Doreen Alexis, Dr Alika LaFontaine, premier Autochtone élu président de l'Association médicale canadienne, et Dr Evan Adams, médecin en chef adjoint de la santé publique à Services aux Autochtones Canada. Cette campagne est appuyée par Services aux Autochtones Canada. Auparavant, la Nation sioux des Nakota d'Alexis a créé et géré la campagne de sensibilisation « #ProtectOurElders », qui a obtenu du succès. En neuf mois, le contenu de cette campagne a été vu plus de 16 millions de fois.

La planification de la vaccination urbaine continue également d'être une priorité au pays. Certaines provinces offrent des vaccins à tous les adultes des Premières Nations, Inuits et Métis, peu importe où ils habitent, et reconnaissent l'importance de lieux de vaccination respectueux des valeurs culturelles, qu'ils soient intégrés dans les sites provinciaux ou indépendants. Certains centres d'amitié à travers le pays accueillent des cliniques dans leurs installations, par exemple.

Même si les vaccins deviennent plus disponibles, tout le monde doit continuer de respecter les mesures de santé publique, y compris diminuer les interactions physiques avec des personnes qui ne sont pas membres de votre foyer, éviter les espaces clos et les endroits achalandés, porter un masque et se laver les mains fréquemment. Il faut respecter ces mesures de santé publique même après avoir été vacciné.

Services aux Autochtones Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les Forces armées canadiennes et les Premières Nations du Manitoba pour accélérer le rythme d'immunisation dans les communautés dans le cadre de l'opération VECTOR. Cette semaine, les Forces armées canadiennes ont commencé à soutenir la distribution de vaccins dans la Première Nation de Little Grand Rapids, la Première Nation de God's Lake, la Première Nation de Manto Sipi et la Première Nation de Berens River. Selon les conditions météorologiques dans le nord du Manitoba, la semaine prochaine, les Forces armées canadiennes pourraient venir en aide à trois communautés : la Première Nation de Barren Lands, la Première Nation crie O-Pipon-Na-Piwin et la Première Nation de Northlands.

