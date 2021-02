TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Globalement, le nombre de cas actifs continue de diminuer, 1 443 cas actifs ayant été déclarés en date du 23 février 2021.

Bien qu'aucun cas de variant préoccupant n'ait encore été confirmé dans les réserves, nous savons que les variants identifiés pour la première fois au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du Sud (B.1.351) et au Brésil (P.1)sont parmi nous, au Canada. Des données préliminaires montrent que le variant britannique est associé à un risque accru de transmission et d'aggravation de la maladie. Il est essentiel que chacun continue de pratiquer la distanciation physique, de porter un masque, d'éviter les rassemblements et les déplacements non essentiels, de rester à la maison en cas de maladie et de respecter les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. Il est nécessaire de combiner toutes ces mesures de santé publique pour arrêter la propagation du virus.

En date du 23 février, SAC dispose des données suivantes concernant les cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations :

20 347 cas confirmés de COVID-19

1 443 cas actifs

18 684 personnes rétablies220 décès

Il y a un total de 40 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec. Toutes les personnes infectées, sauf 8, sont rétablies. En date du 23 février, le gouvernement du Nunavut signale 33 cas actifs dans la région de Kivalliq et un total de 351 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Parmi les 351 cas signalés, 317 personnes se sont remises du virus.

En date du 18 février 2021, plus de 1,8 million de doses des vaccins de Moderna et de Pfizer avaient été distribuées partout au pays. En date du 23 février 2021, plus de 103 000 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées dans plus de 449 communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires.

La livraison des vaccins s'accélère, avec plus de 640 000 doses prévues pour arriver au Canada cette semaine. Le Canada est toujours en voie de recevoir 6 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna d'ici la fin de mars. Le 12 février, il a été annoncé que le Canada avait négocié une livraison anticipée des doses, ce qui signifie que le Canada recevra 2,8 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech entre avril et juin. Ce changement garantira que les 40 millions de doses du Canada de Pfizer-BioNTech arriveront avant la fin de septembre. Le gouvernement du Canada a également acheté 4 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, ce qui porte le nombre total de doses réservées de ce vaccin à 44 millions. Le Canada devrait recevoir en tout 84 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna d'ici la fin de septembre 2021.

Alors que nous travaillons à l'appui de l'administration du vaccin dans les communautés autochtones, nous soutenons également la vaccination des adultes autochtones vivant dans les villes urbaines et les villages partout au Canada. À cette fin, SAC travaille en étroite collaboration avec l'Association nationale des centres d'amitié, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis et d'autres organismes de services communautaires urbains pour appuyer les efforts de planification. Il s'agit de cerner les obstacles, les défis et les possibilités liés à l'augmentation du taux de vaccination et de veiller à ce que le vaccin soit disponible dans des lieux sûrs et accessibles sur le plan de la culture. SAC est informé que la vaccination est déjà en cours dans plusieurs centres urbains, dont Toronto, Montréal, Winnipeg, Ottawa, Whitehorse, et que des cliniques sont planifiées dans plusieurs autres, notamment à Saskatoon et à Regina. L'Alberta et la Colombie-Britannique travaillent toutes deux activement avec les partenaires autochtones et les bureaux de santé publique provinciaux locaux pour planifier la mise sur pied de cliniques de vaccination dans les centres d'amitié et d'autres emplacements appropriés.

Plusieurs partenaires fédéraux, notamment l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces armées canadiennes (FAC), SAC et la Gendarmerie royale du Canada, continuent de travailler en collaboration avec les communautés, les provinces et les territoires afin d'évaluer les mesures de soutien et les besoins continus des communautés. À l'heure actuelle, les FAC sont sur le terrain pour faciliter la gestion des éclosions de COVID-19 et la distribution des vaccins dans plusieurs communautés des Premières Nations, dont Pimicikamak au Manitoba, la Première Nation de Fort Nelson en Colombie-Britannique, la Première Nation de Hatchet Lake en Saskatchewan et la Première Nation de Muskrat Dam Lake en Ontario.

En date du 14 février 2021, les communautés des Premières Nations avaient reçu 13 % de l'ensemble des doses administrées en Saskatchewan et, selon les estimations, le taux de vaccination est d'au moins 75 % dans la plupart des communautés des Premières Nations en Saskatchewan. En Ontario, Weeneebayko et ORNGE, qui dirigent l'opération Remote Immunity, ont presque atteint leur objectif de faire en sorte que 70 % des membres des communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario reçoivent une première dose de vaccin. Au Nunatsiavut, au Labrador, la campagne d'administration de masse de la deuxième dose a été menée à bien dans l'ensemble des cinq communautés.

Alors que la vaccination est en cours, nous continuons à soutenir les communautés confrontées à des éclosions. En réponse à l'éclosion de COVID-19 dans les Nations indépendantes de Wabaseemoong, SAC a collaboré activement avec la province, le Bureau de santé du Nord-Ouest, le Conseil des chefs de Kenora et la Première Nation pour que des mesures soient prises sur-le-champ pour réduire les risques que la propagation s'aggrave, notamment grâce à l'évaluation des besoins de la communauté et la facilitation des mesures pour aider la communauté à réagir à l'éclosion en cours.

De plus, SAC continue d'appuyer les communautés autochtones et les impacts de la COVID-19 sur leur population au moyen de partenariats et d'autres solutions novatrices. Dans certaines communautés, SAC appuie le leadership communautaire pour combler les lacunes en matière de services en santé mentale et en toxicomanie. SAC continue également d'offrir son soutien aux communautés en envoyant régulièrement de l'équipement de protection individuelle et de l'équipement auxiliaire pour l'administration des vaccins et en travaillant avec les services de santé communautaires afin de fournir une capacité d'appoint et de dépistage.

