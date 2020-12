TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Au cours de la semaine du 29 novembre au 5 décembre, on a continué de voir une augmentation alarmante du nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations en relation avec la deuxième vague de la pandémie. En date du 10 décembre, 1071 nouveaux cas ont été signalés.

En date du 10 décembre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données ci-dessous concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations dans les réserves :

5675 cas positifs confirmés de COVID-19;

2100 cas actifs;

3526 personnes rétablies;

49 décès.

Il y a un total de 30 cas positifs confirmés au Nunavik (Québec). Toutes les personnes infectées, sauf 1, sont rétablies.

SAC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones et non autochtones afin de soutenir une approche intégrée et coordonnée qui appuiera l'administration du vaccin contre la COVID-19 pour les peuples et les communautés autochtones. Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé qu'un premier vaccin contre la COVID-19 avait été approuvé au Canada, celui de Pfizer-BioNTech, à la suite d'un examen indépendant et approfondi des données probantes ayant confirmé que ce vaccin était sûr et efficace et qu'il respectait les exigences de qualité en vue de son utilisation au pays. Jusqu'à 249 000 doses de Pfizer seront disponibles pour une vaccination en décembre, et la première partie de cet envoi sera expédiée à 14 endroits au Canada. La logistique de la vaccination contre la COVID-19 nécessitera une coordination avec les provinces, les territoires, les dirigeants autochtones et les partenaires. La santé des Autochtones est une responsabilité partagée entre les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.

Le gouvernement du Canada a signé des ententes avec sept entreprises pour augmenter le nombre de vaccins disponibles. Les vaccins seront administrés au fur et à mesure que le Canada les recevra. Les groupes à risque, notamment les personnes âgées, les adultes autochtones et les travailleurs de la santé, seront vaccinés en priorité.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les organismes communautaires continuent de travailler fort pour protéger leurs communautés, et le gouvernement du Canada sera là pour les aider à gérer la pandémie de COVID-19.





Plus tôt ce mois-ci, de premiers cas ont été détectés dans des réserves du Canada atlantique. Deux cas confirmés ont été signalés le 2 décembre, dans la communauté de Sipekne'katik, en Nouvelle-Écosse. Aucun autre cas n'a été confirmé depuis cette date. Nous allons demeurer en communication avec la communauté. Nous sommes prêts à fournir des ressources et du soutien supplémentaires, au besoin.

En date du 10 décembre, le gouvernement du Nunavut signale 42 cas actifs et un total de 229 cas confirmés de COVID-19. 187 personnes sont rétablies, et l'on recense encore des cas actifs dans seulement une des quatre communautés touchées : Arviat. En raison de l'augmentation du nombre de cas au Nunavut, le gouvernement du Canada a annoncé le mois dernier un financement immédiat de 19,36 millions de dollars pour aider le gouvernement du Nunavut ainsi que les communautés et les organisations inuites à faire face à la pandémie.

SAC surveille de près les éclosions actuelles dans les provinces des Prairies, et le Ministère demeure en constante communication avec les dirigeants communautaires de ces provinces afin d'appuyer leurs efforts de lutte contre la COVID-19.

Services aux Autochtones Canada (SAC) collabore étroitement avec le chef et le conseil de la Première Nation de Shamattawa pour les aider à relever certains défis logistiques, alors qu'ils s'efforcent de gérer l'éclosion de COVID-19 dans leur communauté. SAC travaille de près avec ses partenaires de la Première Nation de Shamattawa, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral et d'organisations non gouvernementales pour déterminer les ressources disponibles et les déployer dans cette communauté avec l'accord du chef et du conseil. Une équipe d'intervention rapide (EIR) composée de deux médecins, de quatre infirmières, d'un auxiliaire médical et de deux ergothérapeutes a été déployée à cette fin dans la Première Nation de Shamattawa le 27 novembre. L'EIR a apporté quatre appareils d'analyse hors laboratoire Abbott IDNOW et deux appareils GeneXpert pour appuyer la lutte contre le virus dans cette communauté.

Tel qu'annoncé le 20 novembre 2020, SAC alloue un financement immédiat de 120,3 millions de dollars pour aider les communautés et les organisations autochtones de l'Alberta et de la Saskatchewan à juguler la hausse subite des cas dans ces provinces. Cet investissement contribuera à la réalisation des priorités établies par les dirigeants et les communautés, notamment le soutien aux populations vulnérables, le soutien aux maisons de soins de longue durée, le déploiement d'effectifs supplémentaires dans les communautés aux prises avec des éclosions, le renforcement des services de santé mentale ainsi que l'ajout d'espaces d'isolement et de dépistage, au besoin. Le mois dernier, SAC a aussi annoncé un financement immédiat de 61,4 millions de dollars pour aider les Premières Nations du Manitoba et soutenir leur réponse à la pandémie. Les fonds serviront notamment à fournir de l'équipement de protection individuelle aux travailleurs essentiels dans les communautés, à mobiliser davantage de personnel des soins primaires (infirmiers, ambulanciers paramédicaux, travailleurs communautaires, etc.) et à assurer la sécurité alimentaire pour favoriser l'isolement physique.

Le gouvernement du Canada reconnaît et remercie les travailleurs de première ligne qui mettent chaque jour leur propre sécurité en jeu pour assurer celle des familles, des jeunes et surtout des Aînés. Leur dévouement et leur travail acharné ont permis de réduire le nombre potentiel de cas confirmés de COVID-19.

Comme le nombre de cas de COVID-19 est en hausse partout au pays, le risque de propagation augmente. Nous encourageons tous les membres des communautés à appuyer leurs dirigeants et à respecter les mesures de santé publique communautaires et provinciales qui se sont avérées efficaces pour sauver des vies. Tout le monde peut contribuer à limiter la propagation de la COVID-19 en prenant de sages décisions et en suivant les mesures de santé publique recommandées.



Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: (les médias peuvent communiquer avec) : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca