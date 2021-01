OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Il est essentiel que chacun continue de respecter les mesures de santé publique, notamment de pratiquer l'éloignement physique, de porter un masque, d'éviter les rassemblements et les déplacements non essentiels, de rester à la maison en cas de maladie et de respecter les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Après avoir démontré des signes de plafonnement en décembre 2020, le nombre de cas actifs dans les communautés des Premières Nations a atteint un nouveau record avec 4 384 cas actifs signalés en date du 12 janvier 2021. Cela comprend une augmentation de plus de 800 cas actifs au cours de la fin de semaine pour les Premières Nations qui vivent dans les réserves. Une telle augmentation drastique a été liée à de nombreux petits rassemblements communautaires pendant les vacances.

En date du 12 janvier, SAC dispose des données suivantes en ce qui concerne les réserves des Premières Nations :

11 502 cas positifs à la COVID-19;

4 384 cas actifs;

7 011 cas rétablis;

107 décès.

Il y a au total 33 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sauf 2 se sont rétablis. En date du 12 janvier, le gouvernement du Nunavut ne signale aucun cas actif et un total de 266 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Des 266 cas, 265 personnes sont maintenant rétablies.

SAC a connaissance de 10 des 60 foyers de soins de longue durée et de soins personnels touchés par la COVID-19 dans les réserves au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Québec en date du 11 janvier 2021. SAC s'efforce de soutenir les efforts visant à réduire la propagation de la COVID-19. Les services de santé publique environnementale continuent de travailler directement avec les exploitants des établissements et les équipes de santé publique pour soutenir la réponse à l'épidémie, l'évaluation des risques pour la santé publique des établissements et les mesures d'atténuation, ainsi que la formation et l'éducation. Le médecin en chef de la santé publique de SAC entretient les communications entre les médecins régionaux concernant le doublement des mesures de préparation et d'intervention en matière de santé publique dans les établissements de soins de longue durée, les foyers de soins personnels et les gîtes pour personnes âgées. En outre, le Comité consultatif national de l'immunisation a recommandé que les établissements de soins de longue durée soient une priorité pour la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19.

La distribution des vaccins est en cours au Canada et, au 7 janvier 2021, 548 950 vaccins de Moderna et de Pfizer avaient été distribués au pays, notamment dans diverses communautés autochtones de chaque province et territoire. La vaccination prioritaire cible d'abord les communautés autochtones rurales et éloignées ainsi que les communautés et les milieux où il y a des éclosions ou un nombre élevé de cas. Il est prévu que, d'ici la fin du mois de septembre, le vaccin sera accessible à toutes les personnes à qui l'on recommande de le recevoir.

La vaccination généralisée constitue l'une des meilleures options pour protéger les gens contre la COVID-19. Le Canada dispose d'un solide système de surveillance de l'innocuité des vaccins auquel participent des professionnels de la santé, des fabricants de vaccins, les provinces et les territoires, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada (SC). Les partenaires, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral déploient des efforts considérables pour coordonner et planifier la distribution des vaccins, et la vaccination a commencé dans les communautés. Pour faciliter la distribution dans les populations autochtones, SAC a mis sur pied un groupe de travail sur la planification de la vaccination contre la COVID-19. Ce groupe de travail facilite les liens entre les provinces et les territoires, l'ASPC et les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et offre un espace d'échange de renseignements et de conseils aux responsables de la planification et de l'administration des vaccins.

SAC cherche sans cesse des moyens de soutenir les communautés autochtones touchées par la pandémie. En date du 18 décembre, on a annoncé un soutien de plus de 4,2 milliards de dollars aux communautés et aux organisations autochtones et nordiques pour faire face à la pandémie, dont 926,7 millions de dollars pour appuyer l'actuelle intervention en matière de santé publique pour lutter contre la COVID-19 dans les communautés autochtones.

