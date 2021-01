OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Le nombre de cas actifs signalés a atteint un nouveau record cette semaine dans les communautés des Premières Nations des provinces avec 5571 cas actifs signalés au 19 janvier 2021 et avec un nombre hebdomadaire de nouveaux cas signalés fluctuant entre 1753 et 2046 depuis le début de la nouvelle année.

Malgré l'arrivée des vaccins, il est essentiel que chacun continue de respecter les mesures de santé publique, notamment de pratiquer l'éloignement physique, de porter un masque, d'éviter les rassemblements et les déplacements non essentiels, de rester à la maison en cas de maladie et de respecter les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. La combinaison de toutes ces mesures de santé publique est nécessaire pour arrêter la propagation du virus.

En date du 19 janvier, SAC dispose des données suivantes en ce qui concerne les communautés des Premières Nations :

13 873 cas positifs à la COVID-19;

5571 cas actifs;

8182 cas rétablis;

120 décès.

Il y a au total 39 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sauf 8 se sont rétablis. En date du 19 janvier, le gouvernement du Nunavut ne signale aucun cas actif et un total de 266 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Des 266 cas, 265 personnes sont maintenant rétablies.

Parmi les 60 foyers de soins de longue durée et établissements connexes situés dans les réserves, 9 ont été touchés par la COVID-19, au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Québec, avec 89 cas parmi les résidents et un taux de mortalité de 15 sur 89, soit 17 %, au 19 janvier 2021. SAC soutient les efforts des communautés pour réduire la propagation de la COVID-19 dans ces établissements, notamment par l'inspection, le soutien des mesures de prévention et de contrôle des infections, l'accès à des stocks d'équipement de protection individuelle, la fourniture de produits de nettoyage, l'appui au contrôle des éclosions, et l'établissement de priorités en matière de formation et de vaccination. SAC a alloué 186,8 millions de dollars, pour une période de deux ans, pour répondre aux besoins et combler les lacunes des établissements de soins de longue durée et pour fournir des soins à domicile supplémentaires dans les communautés autochtones afin d'aider à protéger les aînés contre le COVID-19. SAC est encouragé par la distribution du vaccin dans nombre de foyers de soins de longue durée. Par exemple, la Première Nation des Oneida, en Ontario, a indiqué que la vaccination était presque terminée au foyer de soins de longue durée Tsi Nu Yoyantle Na Tuhuwatisni Oneida.

La distribution des vaccins se poursuit et, au 14 janvier 2021, 765 100 vaccins de Moderna et de Pfizer avaient été distribués à l'échelle du pays. La distribution des vaccins a débuté dans de nombreuses communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. L'administration des vaccins se poursuit au sein des communautés, grâce à la participation des dirigeants autochtones et des experts en santé, ainsi qu'à la collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones, notamment en matière de logistique et de partage des données. Jusqu'à présent, la vaccination a débuté dans 169 communautés inuites ou des Premières Nations dans tous les territoires et provinces, à l'exception de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans les trois territoires, des cliniques de vaccination ont commencé leurs activités dans le but d'administrer les deux doses du vaccin aux trois quarts de la population adulte d'ici la fin du mois de mars. La vaccination est une réussite à plusieurs endroits à l'échelle du pays. Bien que certaines instances éprouvent des difficultés, il s'agit d'obstacles à court terme. Une planification collaborative continue permettra de bien préparer les communautés, y compris les communautés autochtones en milieu urbain, à l'arrivée du vaccin. Toute personne au Canada qui choisit de se faire vacciner aura accès à un vaccin.

Certaines communautés sont confrontées à des cas de plus en plus nombreux. SAC prend des mesures pour atténuer les risques, notamment des rencontres fréquentes avec les services de santé locaux des communautés autochtones et la collaboration avec des représentants des provinces et d'autres ministères fédéraux afin d'évaluer les besoins des communautés. SAC envoie aussi de l'équipement de protection individuelle, y compris du désinfectant pour les mains, aux communautés et travaille avec les services de santé communautaires pour fournir une capacité de pointe et des tests. SAC aide également à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans les communautés à risque. Dans certaines communautés nordiques, comme au Nunatsiavut et au Manitoba, les Rangers des Forces armées canadiennes apportent également leur soutien aux membres des communautés qui reçoivent leur première dose du vaccin.

