OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (« Hydro Ottawa » ou l'« entreprise ») a publié une version actualisée de son Cadre de référence pour les obligations vertes (le « Cadre »), qui avait initialement été élaboré en 2019. Pour Hydro Ottawa, ce Cadre est l'occasion d'étayer son engagement à l'égard de l'excellence en durabilité et en rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG), et de réaffirmer son objectif d'atteindre la carboneutralité dans ses activités d'ici 2030.

Les principales bonifications apportées au Cadre étendent sa portée afin d'inclure des filiales comme la Société de capitaux Hydro Ottawa; élargissent les catégories admissibles à l'affectation du produit des obligations vertes; et autorisent les investissements destinés à financer un plus vaste éventail de programmes, notamment :

Infrastructures de distribution d'électricité propre admissibles;

Projets d'efficacité énergétique comme des systèmes de réseau intelligent et de stockage d'énergie;

Initiatives en matière de biodiversité et de conservation, dont des projets de remise en état et de restauration des terres et des milieux naturels;

Adaptation aux changements climatiques et rehaussement des capacités de résilience en matière d'événements météo extrêmes et d'inondations, de systèmes de surveillance et de renforcement des réseaux de distribution.

Hydro Ottawa compte affecter entièrement le produit des obligations vertes aux Investissements admissibles dans les 36 mois suivant la date d'émission. Elle publiera une mise à jour annuelle dans les 12 mois suivant l'émission d'une obligation en vertu du Cadre, et ce, jusqu'à ce que le produit soit entièrement affecté.

Sustainalytics a examiné le Cadre et a émis un avis indépendant, qui confirme qu'il est crédible et efficace, et qu'il s'arrime aux Principes applicables aux obligations vertes (2021) de l'International Capital Markets Association. Le Cadre et l'avis indépendant peuvent être consultés sur le site Web d'Hydro Ottawa.

BMO Capital Markets et Banque Scotia ont assumé conjointement le rôle d'agents de structuration verts pour le Cadre de référence pour les obligations vertes d'Hydro Ottawa.

« La durabilité n'est pas un objectif, c'est une voie à suivre collectivement. En investissant dans les autobus électriques, les DEL écoénergétiques et les projets d'énergie renouvelable, nous suscitons de véritables changements et bâtissons un avenir plus vert. Nous allons continuer à promouvoir l'innovation et à partager notre expertise afin de constituer un écosystème carboneutre qui sera bénéfique pour tout le monde. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède trois filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et de la municipalité de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; et Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale. Pour obtenir plus d'information, visitez : https://hydroottawaholding.com/fr/

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements : Service des relations avec les médias d'Hydro Ottawa, [email protected], 613 738-5499, poste 2345