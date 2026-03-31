Mise à jour des tarifs et des horaires 2026-2027 de la Société des traversiers du Québec

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) procédera à l'ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril dans ses traverses tarifées. À titre de rappel et en concordance avec la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux, l'augmentation des tarifs de base sera limitée à 2,05 %.

Comme à l'habitude, les tarifs sont arrondis selon le Règlement sur l'arrondissement des tarifs indexés de la Loi sur l'administration financière.

Rappelons que les traverses tarifées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Matane-Baie-Comeau-Godbout, l'Île-Verte et l'île d'Entrée-Cap-aux-Meules. Les tarifs de base encadrés par la Politique sur le financement des services publics sont les passages unitaires pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Modifications des horaires dans certaines traverses du réseau

La STQ a procédé à certains changements dans les horaires de certaines des traverses de son réseau. Voici les traverses touchées par ces changements :

Traverse Québec-Lévis

L'horaire sera simplifié pour la prochaine année, car le quai Paquet de Lévis n'est plus disponible pour y amarrer un navire. La STQ met donc en place l'horaire habituellement utilisé en saison hivernale pour toute l'année.

À noter que lors du Festival d'été de Québec, l'horaire sera bonifié afin d'offrir un service adapté pour la clientèle.

Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

À la suite d'une analyse détaillée des données d'achalandage et des besoins de la clientèle, la STQ a adapté son horaire afin que celle-ci soit plus efficiente et optimiser l'utilisation des ressources financières, humaines et énergétiques.

L'horaire haute saison sera du 8 juin au 13 septembre 2026. Elle était auparavant du 20 mai au 13 octobre.

L'horaire de basse saison, du 1e avril au 7 juin 2026 n'a pas de changement comparativement à la saison 2025-2026.

L'horaire de basse saison, du 14 septembre 2026 au 3 janvier 2027, a un changement le mardi. La liaison sera entre Matane et Baie-Comeau.

Enfin, une nouvelle plage horaire de basse saison a été créée pour la période du 4 janvier au 31 mars 2027. Les changements sont le lundi, avec un seul départ entre Matane et Baie-Comeau et le mercredi, avec un seul départ entre Matane et Godbout.

Autres traverses

Les horaires seront similaires à ceux de l'année précédente, ajustés selon le calendrier 2026-2027 et en fonction des marées.

La STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com afin d'obtenir tous les renseignements utiles concernant les tarifs, les horaires de ses traverses ou à s'abonner à son système d'alerte afin de recevoir l'information en temps réel en cas de modification de service.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com