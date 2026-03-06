Bris du NM Alphonse-Desjardins - Une cale sèche d'urgence pour une remise en service le plus tôt possible

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Québec-Lévis qu'à la suite d'un bris au NM Alphonse-Desjardins, découvert le 28 février dernier, une cale sèche d'urgence est requise afin de procéder à la réparation. Un joint d'étanchéité du système de variation du pas de l'hélice doit être changé afin que le navire puisse reprendre du service.

Le navire entrera en cale sèche le 16 mars. Il sera de retour en service au début du mois d'avril. Le service sera donc effectué par le NM Lomer-Gouin d'ici le retour en service du NM Alphonse-Desjardins.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

Cale sèche quinquennale à l'automne prochain

Il est déjà planifié que le navire ait sa cale sèche réglementaire quinquennale cet automne. L'appel d'offres, pour se doter d'un chantier naval pouvant exécuter les travaux, est affiché depuis le 16 février dernier.

Une cale sèche quinquennale est réglementaire et exigée par Transports Canada afin de procéder à l'inspection des éléments immergés du navire et aux réparations requises. Cela comprendra, sans s'y limiter, à des travaux de réparations mécaniques et électriques, de travaux d'acier, de nettoyage, de peinture et d'inspection des autorités réglementaires.

Le service sera à deux navires à ce moment, car le NM Radisson prendra la relève du NM Alphonse-Desjardins.

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com