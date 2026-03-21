Maintenance mécanique finalisée plus tôt sur le NM Alexandrina-Chalifoux - Reprise du service à deux navires ce matin à la traverse de Sorel-Tracy

QUÉBEC, le 21 mars 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'aviser la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que l'intervention sur les moteurs du NM Alexandrina-Chalifoux a été finalisée plus tôt que prévu. Le service à deux navires a pu reprendre ce matin.

La STQ remercie la clientèle pour sa collaboration pendant l'arrêt du navire.

Mesures incitatives pour la clientèle jusqu'au 31 mars inclusivement

Les mesures incitatives qui avaient été mises en place pour favoriser la mobilité pendant l'arrêt du navire demeurent effectives jusqu'au 31 mars inclusivement :

50% de rabais sur le laissez-passer mensuel, piéton et cycliste;

50 % de rabais sur le billet piéton et cycliste;

50% de rabais sur le tarif de covoiturage;

50% de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h et 5 h 30.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71027, Cellulaire : 418 523-4925, [email protected], Traversiers.com; Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com