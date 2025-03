Mise à jour des tarifs et des horaires 2025-2026 de la Société des traversiers du Québec

QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) procédera à l'ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril dans ses traverses tarifées. À titre de rappel et en concordance avec la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux, l'augmentation des tarifs de base sera limitée à 2,85 %.

Comme à l'habitude, les tarifs sont arrondis selon le Règlement sur l'arrondissement des tarifs indexés de la Loi sur l'administration financière.

Rappelons que les traverses tarifées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Matane-Baie-Comeau-Godbout, l'Île-Verte et l'île d'Entrée-Cap-aux-Meules. Les tarifs de base encadrés par la Politique sur le financement des services publics sont les passages unitaires pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Modifications des horaires dans certaines traverses du réseau

Dans l'objectif d'offrir des services fiables et prévisibles à sa clientèle, la STQ a procédé à certains changements dans les horaires de certaines des traverses de son réseau. Voici les traverses touchées par ces changements :

Traverse Québec-Lévis

Les départs auront lieu aux 30 minutes sur les heures de pointe en semaine, entre 7 h et 9 h, ainsi qu'entre 15 h et 18 h.

Ce changement à l'horaire permettra d'assurer une meilleure prévisibilité pour la clientèle en assurant le respect de l'heure des traversées et de mieux synchroniser les traversées avec les horaires des transports en commun par autobus de Québec et de Lévis.

Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Les horaires seront simplifiés et répartis en deux saisons distinctes, la basse saison et la haute saison. Ce changement facilitera la compréhension de l'horaire pour la clientèle et n'aura aucun impact sur l'offre de service.

Traverse de L'Île Verte

Des traversées supplémentaires pour les piétons et les cyclistes seront effectuées avec le NM Archipel durant la saison estivale 2025.

Autres traverses

Les horaires seront similaires à ceux de l'année précédente, ajustés selon le calendrier 2025-2026 et en fonction des marées.

La STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com afin d'obtenir tous les renseignements utiles concernant les tarifs et les horaires de ses traverses.

SOURCE Société des traversiers du Québec

