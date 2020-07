OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 7 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient des effets à long terme des politiques coloniales et de la discrimination constante envers les personnes, les familles et les communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Beaucoup vivent encore les conséquences de ces traumatismes. L'accès à des services communautaires de santé mentale qui sont adaptés à la culture est essentiel pour favoriser et orienter la guérison des personnes dont la vie a été à tout jamais transformée.

Il importe qu'un appui immédiat et permanent soit offert pour assurer la prestation de services de soutien culturel et émotionnel et l'accès à des séances de counseling en santé mentale au sein des communautés. Un tel soutien est tout particulièrement crucial pour les personnes touchées par le drame des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et les anciens élèves visés par la Convention de règlement relative aux externats indiens fédéraux et leur famille. Le gouvernement annonce un investissement immédiat totalisant 17,1 millions de dollars pour faciliter l'accès à d'importants services de counseling en mieux-être mental.

Depuis le mois de juin 2018, en réaction au rapport provisoire de la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Services aux Autochtones Canada facilite l'accès à des services de soutien culturel, émotionnel et de santé mentale. L'annonce d'aujourd'hui comprend un montant de 6,4 millions de dollars pour assurer la prestation continue de ces importants services.

Dans l'ensemble, ces services permettront de gérer et de diminuer le stress mental et émotionnel lié au témoignage des traumatismes vécus ou d'autres moments déclencheurs. Ils appuient le Rapport final de la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et ses appels à la justice.

L'annonce d'aujourd'hui comprend également un investissement de 10,6 millions de dollars pour offrir pour la première fois des services de soutien culturel, émotionnel et de santé mentale aux personnes souffrant de traumatismes en raison de leur fréquentation d'un ancien externat indien fédéral, et à leur famille. Cet investissement rend compte des observations formulées par les dirigeants, les membres des communautés et les partenaires autochtones à l'égard du besoin de tels services. Le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires autochtones et des fournisseurs de services communautaires de mieux-être pour faciliter l'accès à ces services dès maintenant.

Ce soutien s'ajoute aux 200 millions de dollars versés en janvier 2020 à la McLean Day Schools Settlement Corporation pour la réalisation de projets de legs visant à appuyer la commémoration, les programmes de santé et de mieux-être, la tenue d'événements de divulgation de la vérité, ainsi que la préservation et la revitalisation des langues et des cultures autochtones.

Cet appui financier s'ajoute aussi à d'autres services en santé mentale financés par le gouvernement du Canada, y compris les services de counseling en santé mentale du Programme des services de santé non assurés, et les services d'intervention en cas de crise, offerts par le truchement de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être (1-855-242-3310), une ligne sans frais pour les personnes qui vivent de la détresse émotionnelle.

L'investissement provisoire en mieux-être mental annoncé aujourd'hui appuie les travaux réalisés en collaboration avec des partenaires et des communautés autochtones afin d'adopter une approche globale à long terme en matière de services de mieux-être mental. Il constitue une étape importante dans le processus de la guérison des personnes qui subissent de la discrimination.

Pour obtenir plus d'information ou accéder aux services de soutien en santé (personnes touchées par le drame des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, et anciens élèves des externats indiens fédéraux), veuillez composer un des numéros suivants :

Atlantique : 1-866-414-8111

Québec : 1-877-583-2965

Ontario : 1-888-301-6426

Manitoba : 1-866-818-3505

Saskatchewan : 1-866-250-1529

Alberta : 1-888-495-6588

Nunavut , Territoires du Nord-Ouest et Yukon : 1-866-509-1769

, Territoires du Nord-Ouest et Yukon : 1-866-509-1769 Colombie-Britannique 1-877-477-0775

Citations

« Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis souffrent encore aujourd'hui des traumatismes découlant des politiques coloniales historiques, notamment en ce qui concerne les anciens externats indiens fédéraux, et des niveaux disproportionnellement élevés deuils et de situations de de violence que vivent les femmes, les filles, les lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers (LGBTQ) et les personnes bispirituelles. Il est essentiel d'offrir des services communautaires de santé mentale, permanents et adaptés à la culture, pour favoriser la guérison de tous les traumatismes non résolus. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Les survivants et leurs familles ont besoin de soutiens en santé et en santé mentale adaptés à la culture et tenant compte des traumatismes pour cheminer vers la guérison. Nous reconnaissons les préjudices causés par les externats indiens fédéraux historiques et par la tragédie nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones. Les mesures de soutien seront offertes aux familles et aux survivants pendant qu'on poursuit notre travail de collaboration pour élaborer le Plan d'action national. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les membres du groupe de la Convention de règlement relative aux externats indiens fédéraux peuvent recevoir une aide émotionnelle immédiate en composant en tout temps le 1-855-242-3310, la ligne d'urgence nationale sans frais.

Toute personne qui a besoin d'une aide émotionnelle immédiate en lien avec le drame des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées peut composer en tout temps le numéro 1-844-413-6649, la ligne d'urgence nationale sans frais.

