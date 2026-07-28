Mise à jour des services bancaires numériques de la Banque Scotia : de nouveaux outils pour rendre les opérations bancaires courantes plus rapides, plus simples et plus sécuritaires

De nouvelles améliorations permettent aux clients et clientes de gérer plus facilement leurs paiements courants, de commencer à utiliser une nouvelle carte de crédit rapidement et de signaler des problèmes dans les moments qui comptent le plus, le tout au moyen de l'appli mobile de la Banque Scotia.

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le cadre de la plus récente série de mises à jour des services bancaires numériques de la Banque Scotia, des améliorations clés ont été apportées à l'appli mobile, afin d'offrir à la clientèle une expérience numérique encore plus fluide. Notamment :

L’ajout d’une nouvelle carte de crédit à votre portefeuille mobile, que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

Plus de façons de payer et de planifier : l'appli mobile de la Banque Scotia facilite les opérations bancaires courantes grâce à ses nouveaux reçus de paiement de facture numériques. Cette fonctionnalité permet à la clientèle de consulter, de télécharger et de transmettre des reçus numériques pour les paiements de factures, y compris des renseignements clés tels que le montant du paiement, le bénéficiaire, la date et le numéro de confirmation.

l'appli mobile de la Banque Scotia facilite les opérations bancaires courantes grâce à ses nouveaux reçus de paiement de facture numériques. Cette fonctionnalité permet à la clientèle de consulter, de télécharger et de transmettre des reçus numériques pour les paiements de factures, y compris des renseignements clés tels que le montant du paiement, le bénéficiaire, la date et le numéro de confirmation. Un accès plus rapide aux nouvelles cartes de crédit : les clients et clientes admissibles peuvent accéder plus rapidement et plus facilement à leur carte de crédit Visa dans l'appli de la Banque Scotia. Une fois la carte approuvée, ils peuvent l'ajouter directement à leur portefeuille mobile et commencer à l'utiliser immédiatement, sans attendre l'arrivée de leur carte physique.

les clients et clientes admissibles peuvent accéder plus rapidement et plus facilement à leur carte de crédit Visa dans l'appli de la Banque Scotia. Une fois la carte approuvée, ils peuvent l'ajouter directement à leur portefeuille mobile et commencer à l'utiliser immédiatement, sans attendre l'arrivée de leur carte physique. Un accès à des offres et à des avantages exclusifs*, y compris des économies sur le carburant dans les stations-service Shell grâce à Scène+ MD* : la clientèle peut explorer des avantages et des offres exceptionnels, comme le programme Scène+ récemment élargi, à même l'appli de la Banque Scotia. Les clients et clientes de la Banque Scotia peuvent lier leur carte de crédit ou de débit admissible à leur compte Shell Go+ pour profiter d'une valeur allant jusqu'à 10 cents le litre dans les stations-service Shell participantes partout au Canada.

la clientèle peut explorer des avantages et des offres exceptionnels, comme le programme Scène+ récemment élargi, à même l'appli de la Banque Scotia. Les clients et clientes de la Banque Scotia peuvent lier leur carte de crédit ou de débit admissible à leur compte Shell Go+ pour profiter d'une valeur allant jusqu'à 10 cents le litre dans les stations-service Shell participantes partout au Canada. Des fonctionnalités de sécurité améliorées : des notifications poussées intégrées permettent à la clientèle de se connecter plus facilement et plus rapidement à l'appli mobile de la Banque Scotia grâce à la vérification en deux étapes. On peut également signaler les opérations possiblement frauduleuses directement dans l'appli, en ajoutant des détails sur l'opération, notamment le nom du commerçant, le lieu et l'heure, afin d'aider à repérer et à traiter la fraude potentielle plus rapidement.

Ces améliorations témoignent de l'importance que la Banque Scotia continue d'accorder à la prestation de services bancaires numériques sécurisés, fluides et axés sur la clientèle. Pour en savoir plus, téléchargez l'appli mobile de la Banque Scotia.

La Banque Scotia a également recours à l'IA pour rendre les opérations bancaires courantes plus intuitives pour la clientèle. La fonctionnalité brevetée Predictive UX aide les clients et clientes à rester au fait de leurs opérations courantes grâce à des rappels opportuns des paiements de factures à venir, des virements de fonds par courriel habituels et des opérations entre comptes. Cette nouvelle fonctionnalité témoigne de l'ambition de la Banque d'exploiter pleinement le potentiel des données et de l'intelligence artificielle, grâce à Scotia Intelligence, et ce, afin d'offrir des expériences plus intelligentes tant à ses équipes qu'à sa clientèle. Pour en savoir plus, lisez le dossier L'IA démystifiée produit par l'équipe Perspectives de la Banque.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

MD* Scène+ et la conception graphique de l'icône sont des marques de commerce de Scene Plus IP Corporation, utilisées sous licence.

MD° Les marques de commerce de Shell appartiennent à Shell Brands International AG, utilisées sous licence. * Profitez d'une réduction instantanée sur le carburant pouvant atteindre 7 cents le litre pendant une durée limitée, et obtenez des récompenses Scène+ allant jusqu'à 3 cents le litre en liant votre carte de paiement de la Banque Scotia admissible à votre compte Shell Go+ :

• Réduction instantanée de 3 cents par litre sur les achats de carburant (tous les indices d'octane) : Profitez d'une réduction instantanée de 3 cents par litre sur les achats de carburant, quel que soit l'indice d'octane (les «achats de carburant»), dans les stations-service Shell au Canada lorsque vous utilisez une carte de débit ou de crédit de la Banque Scotia admissible liée à un compte Shell Go+, jusqu'à un maximum de 1 000 litres par mois par carte de débit et de crédit de la Banque Scotia. Cette limite est remise à zéro au début de chaque mois, et ce, pour chaque compte de carte de paiement. La réduction est assujettie aux conditions relatives aux avantages à la pompe de la Banque Scotia.

• Réduction instantanée de 4 cents par litre sur les achats d'essence super : Du 3 mars 2026 au 1er juin 2027 (la «période promotionnelle»), profitez d'une réduction instantanée de 4 cents par litre sur les achats d'essence V-PowerMD° ou de carburant diésel V-PowerMD° (les «achats d'essence super») dans les stations-service Shell participantes au Canada lorsque vous utilisez une carte de crédit de la Banque Scotia admissible permettant d'accumuler des points Scène+ liée à un compte Shell Go+, jusqu'à un maximum de 1 000 litres par mois, par compte de carte de crédit. Cette limite est remise à zéro au début de chaque mois, et ce, pour chaque compte de carte de crédit. Cette offre promotionnelle, y compris la période promotionnelle, peut être modifiée, prolongée ou résiliée en tout temps, sans préavis. Les conditions de l'offre promotionnelle s'ajoutent aux conditions relatives aux avantages à la pompe de la Banque Scotia.

• Obtenez des points Scène+ d'une valeur allant jusqu'à 3 cents le litre sur les achats de carburant : Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit de la Banque Scotia liée permettant d'accumuler des points Scène+ sur les achats de carburant, quel que soit l'indice d'octane, dans les stations-service Shell participantes au Canada, vous obtenez au moins 1 point Scène+ par dollar d'achat. De plus, en tant que membre du programme Scène+, vous obtenez automatiquement 1 point Scène+ pour chaque litre d'achat de carburant, quel que soit l'indice d'octane, et en tant que membre du programme Shell Go+, vous obtenez automatiquement 1 point Scène+ supplémentaire pour chaque litre d'achat d'essence super réglé avec votre carte de crédit de la Banque Scotia liée. Cela signifie que pour chaque litre d'achat d'essence réglé avec votre carte de crédit liée, vous pouvez obtenir des points Scène+ d'une valeur pouvant atteindre 3 cents le litre, selon une valeur d'échange contre de l'essence de 10 $ pour chaque tranche de 1 000 points Scène+ dans les stations-service Shell participantes. La valeur réelle peut être inférieure selon la façon dont vous choisissez d'échanger vos points Scène+. Des limites d'accumulation et d'échange peuvent s'appliquer. Consultez les conditions du programme Scène+ à sceneplus.ca/fr-ca/terms-and-conditions pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'échange et les conditions supplémentaires qui peuvent s'appliquer.

SOURCE Scotiabank

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