Rose Porter, première vice-présidente, Transformation et modernisation du risque à la Banque Scotia, compte parmi les championnes et les champions des prix honorifiques 2026 de Catalyst

TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque Scotia tient à féliciter Rose Porter, première vice-présidente, Transformation et modernisation du risque, Gestion du risque global (GRG), pour le prix honorifique Catalyst qu'on lui a décerné dans la catégorie des leaders d'entreprise. On a reconnu la contribution exceptionnelle de Mme Porter à l'accélération du progrès des femmes et à l'avancement de l'inclusion et du sentiment d'appartenance en milieu de travail.

Rose Porter, première vice-présidente, Transformation et modernisation du risque, Gestion du risque global, Banque Scotia, a reçu le prestigieux prix Catalyst Honours Champion dans la catégorie Leader d’entreprise.

« Mme Porter ne cesse de poser des gestes concrets en faveur de l'inclusion : elle crée des occasions, renforce notre bassin de candidates et de candidats et favorise une culture où les membres du personnel se sentent valorisés, habilités et soutenus dans leur croissance, a déclaré Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines de la Banque Scotia. Cette reconnaissance témoigne de l'influence durable de Mme Porter sur notre personnel et notre culture. »

Reconnue comme une championne du perfectionnement des recrues et du leadership inclusif, Mme Porter a dirigé plusieurs initiatives visant à favoriser le sentiment d'appartenance et à élargir l'accès aux occasions. Voici quelques-unes de ses réalisations :

Elle a créé le programme de formation par rotation des leaders de la Gestion du risque global (GRG) , une initiative stratégique qui propose aux membres de la haute direction des affectations temporaires à l'échelle de l'entreprise afin de renforcer les capacités de leadership et de constituer un bassin diversifié de candidatures. Sur quatre cohortes, 75 % des personnes qui ont participé au programme étaient des femmes ou des membres de groupes méritant l'équité.

, une initiative stratégique qui propose aux membres de la haute direction des affectations temporaires à l'échelle de l'entreprise afin de renforcer les capacités de leadership et de constituer un bassin diversifié de candidatures. Sur quatre cohortes, 75 % des personnes qui ont participé au programme étaient des femmes ou des membres de groupes méritant l'équité. Elle fait la promotion d'un accès équitable au perfectionnement en facilitant le soutien que les équipes offrent aux membres du personnel qui participent au programme de formation par rotation des leaders de la GRG pendant leurs affectations, ce qui permet d'élargir l'accès aux occasions de perfectionnement du personnel à l'échelle de l'entreprise.

en facilitant le soutien que les équipes offrent aux membres du personnel qui participent au programme de formation par rotation des leaders de la GRG pendant leurs affectations, ce qui permet d'élargir l'accès aux occasions de perfectionnement du personnel à l'échelle de l'entreprise. Elle agit à titre de cadre coresponsable du groupe Leadership au féminin de l'équipe Risque et conformité et a fait passer le programme de mentorat du groupe d'un projet pilote limité au Canada en 2019 à une plateforme mondiale comptant 15 cohortes en anglais et en espagnol, mobilisant à ce jour plus de 350 personnes mentorées et 150 mentores et mentors.

et a fait passer le programme de mentorat du groupe d'un projet pilote limité au Canada en 2019 à une plateforme mondiale comptant 15 cohortes en anglais et en espagnol, mobilisant à ce jour plus de 350 personnes mentorées et 150 mentores et mentors. Elle fait progresser les pratiques inclusives en matière de recrutement, en partenariat avec les Ressources humaines et l'Acquisition de talents, afin de contribuer à l'équité des accès aux occasions d'embauches, de perfectionnement et d'avancement professionnel.

« Le style de leadership de Mme Porter est fondé sur l'inclusion : elle possède une capacité admirable à rassembler les gens, à donner l'occasion aux différents points de vue de s'exprimer et à instaurer la confiance nécessaire pour assurer le succès de programmes essentiels à notre mission, a déclaré Shannon McGinnis, cheffe de la gestion du risque à la Banque Scotia. Grâce à son mentorat, son parrainage et son leadership, Mme Porter a eu une influence durable au sein de l'équipe de Gestion du risque global. Au nom de toute l'équipe de la Banque Scotia, nous la félicitons pour cette reconnaissance bien méritée. »

En plus de son poste à la Banque, Mme Porter siège au conseil d'administration de la Fondation du Women's College Hospital, laquelle s'est engagée à éliminer les obstacles à l'accès aux soins de santé et à bâtir un système de santé plus inclusif. Grâce à son leadership à la Banque Scotia et au sein de la collectivité, Mme Porter continue de tracer la voie pour les futurs leaders et contribue ainsi à un avenir plus inclusif dans le secteur des services financiers et dans le reste de la société.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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