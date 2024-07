Une baisse spectaculaire des mises en chantier de logements collectifs le mois précédent a fait baisser considérablement le total des mises en chantier aux États-Unis en mai. La dernière publication de données, pour juin, montre un rebond des mises en chantier de logements multifamiliaux, ce qui a suffi à faire remonter le total des mises en chantier.

Le total des mises en chantier aux États-Unis en juin s'est élevé à 1,36 million d'unités, en hausse de +3 % par rapport aux 1,42 millions d'unités révisées à la hausse en mai, et en baisse de plus de -4 % par rapport à juin 2023, où elles étaient de 1,42 million d'unités.

Mesure prospective de la construction de logements, les permis de construire ont augmenté de +3% d'un mois à l'autre pour atteindre 1,45 million d'unités, contre 1,314 million en mai, et ont diminué de -3% par rapport à juin 2023 où ils étaient de 1,50 million. Le nombre de maisons dont la construction a été approuvée et qui n'ont pas encore démarré a augmenté de +1,8% à 277 000 unités. Le retard dans la construction de maisons individuelles a augmenté de +0,7% à 140,00 unités.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont diminué en juin de plus de -2 % par rapport à mai, à un rythme annuel désaisonnalisé de 980 000 unités, contre 1,0 million d'unités, mais ont augmenté de +5,4 % par rapport à juin 2023. alors qu'il s'agissait de 930 000 unités.

Les permis de construction de logements unifamiliaux ont chuté de plus de -2 %, passant de 956 000 unités en mai à un taux de 934 000 unités.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Lisa Sturtevant, économiste en chef chez Bright MLS, a déclaré : « Un ralentissement de la construction d'appartements n'est pas surprenant. En 2023, un nombre record d'appartements ont été livrés sur certains marchés aux États-Unis, ce qui a conduit les promoteurs à renoncer à commercialiser de nouveaux logements. L'année dernière, les loyers ont chuté sur certains marchés et les gestionnaires immobiliers ont proposé des loyers et d'autres concessions pour attirer les locataires.

La première économiste en chef adjointe américaine, Odeta Kushi, a noté un « point positif » dans le rapport de juin, à savoir le fait que le sous-indice des attentes en matière de ventes a augmenté, ce qui indique que la confiance des constructeurs de maisons est susceptible de s'améliorer si les taux hypothécaires baissent d'ici la fin de l'année. . "Cela pourrait indiquer que le fond des mises en chantier de maisons unifamiliales est proche", a détaillé Kushi.

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs & Lows

2015 to 2024



madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change

Previous High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 2024-07-12





















SYP East Side KD #2&Btr $ 340

$ 1,364 -75 %

$ 460 -26 %

$ 311 9 %





















WSPF KD #2&Btr $ 332

$ 1,617 -79 %

$ 443 -25 %

$ 249 33 %





















ESPF KD #2&Btr $ 440

$ 1,687 -74 %

$ 529 -17 %

$ 350 26 %





















Douglas fir Green $ 385

$ 1,344 -71 %

$ 500 -23 %

$ 302 27 %





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 306

$ 1,489 -79 %

$ 445 -31 %

$ 230 33 %

Il est important de noter que la construction de nouveaux logements depuis le début de l'année est en fait en hausse cette année par rapport à 2023. Pour les six premiers mois de 2024, les mises en chantier de maisons unifamiliales sont en hausse de +16 %, à 521 800 unités (non désaisonnalisées), contre 449 400 unités à la même période l'année dernière. De même, les permis de maisons unifamiliales pour janvier-juin de cette année sont en hausse de +13%, à 511 500 unités, contre 453 800 unités pour la même période en 2023.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 12 juillet 2024, le prix du produit de référence en matière de bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 332 $ US mfbm. Le prix de cette semaine est en baisse de -14 $, ou -4 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 346 $, selon les dernières données du Madison's Lumber Reporter.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 12 juillet 2024

Bois de charpente :

Le test décisif de l'amélioration de la demande après les vacances s'est avéré un raté retentissant. Les prix des dimensions et des montants ont continué à vaciller tandis que ceux des panneaux ont montré une nouvelle faiblesse.

PRIX DU BOIS ET CONDITIONS DU MARCHÉ PRINCIPAUX À RETENIR :

Les prix des matières premières sont restés manifestement bas pour tous les produits.

Wide Dimension était le seul groupe vaguement rentable.

Les acheteurs avaient une attente dominante et renforcée de livraisons rapides par camion à prix réduit.

La scierie demande des prix mitigés.

L'élan baissier s'atténue en raison de chiffres toujours bas, d'une lassitude générale et d'une diminution du bois européen entrant dans les ports de l'Est.

Trop de fournisseurs se font concurrence pour des affaires limitées.

Le contreplaqué et les panneaux OSB à prix réduit ont afflué sur les marchés américains.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Le taux d'achèvement de ces logements unifamiliaux a augmenté de près de +2% par rapport à mai pour atteindre 1,04 million d'unités en juin. Les achèvements globaux de logements ont bondi de +10% à un taux de 1,71 million d'unités, le niveau le plus élevé depuis janvier 2007. Le nombre de logements en construction a chuté de -1,5% à un taux de 1,56 million d'unités, le niveau le plus bas depuis janvier 2022. L'inventaire les logements unifamiliaux en construction ont baissé de -1,3% à 668 000 unités.

Quant à ces prix du bois d'œuvre, comparés à la même semaine de l'année dernière, où il était de 458 $ US mfbm, le prix de l'épinette occidentale-pin-sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 12 juillet 2024 était en baisse de -90 $, soit -21%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 630 $, le prix de cette semaine est en baisse de -284 $, soit -45 %.

