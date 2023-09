Mise à jour des données : 1331 postes d'enseignantes et d'enseignants sont à pourvoir

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a divulgué aujourd'hui les plus récentes données concernant les postes d'enseignantes et d'enseignants à pourvoir dans le réseau scolaire public. Selon les données reçues ce matin, réparties par 71 centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS), 217 postes réguliers à temps plein et 1114 postes à temps partiel sont à pourvoir dans les établissements qui ont participé à la collecte de données.

Rappelons que les données présentées évoluent en continu. De plus, il est important de noter qu'un poste à pourvoir ne signifie pas systématiquement qu'il manque une enseignante ou un enseignant dans une classe puisque la Loi sur l'instruction publique prévoit l'obligation d'assurer l'enseignement. Jusqu'à ce que le poste soit pourvu par un titulaire, le CSS ou la CS prévoit des solutions pour maintenir le service (ex. : suppléance, ajout de tâches à des enseignantes et enseignants).

Citation :

« Au risque de me répéter, je tiens encore et toujours à saluer et à remercier chaleureusement le personnel des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires ainsi que toutes les équipes-écoles qui ont travaillé d'arrache-pied la semaine dernière pour la rentrée. Vos efforts ont permis de diminuer de façon importante le nombre de postes à pourvoir. On continue de travailler à la recherche de solutions pour pallier cette pénurie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Liens connexes :

Pour consulter les données relatives aux postes à pourvoir du personnel enseignant du réseau scolaire public : http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/collecte-dinformations-concernant-les-donnees-de-la-main-doeuvre-du-reseau-scolaire/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]