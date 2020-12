LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») signale que l'agence de notation S&P Global Ratings, une division de S&P Global Inc. (« S&P ») a changé la cote de crédit d'Innergex de BBB-(Négatif) à BB+(Stable) ainsi que les cotes des actions privilégiées d'Innergex sont passées de BB et P-3 à B+ et P-4(Élevé).

La Société signale également que Fitch Ratings a récement attribué une cote de BBB- avec perspective stable à Innergex et une cote de BB tant aux actions privilégiées de série A qu'aux actions privilégiées de série C.

« Au vu de la cotation initiale « catégorie investisseur » émise récemment par Fitch Rating, où Innergex se voit attribuer une cote de BBB- avec perspective stable, et malgré la révision d'aujourd'hui de S&P, le bilan d'Innergex est perçu comme étant fort par des agences de notation majeures », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous avons confiance en notre profil de trésorerie à long terme et ne nous attendons pas à ce que la cote révisée de S&P n'ait d'influence significative sur le prix au marché, la valeur ou la liquidité de nos titres. »

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 75 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 742 MW (puissance installée brute de 3 694 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 555 MW (puissance installée brute de 629 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont quatre installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 871 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la situation financière de la Société, à son accès aux capitaux pour financer les projets potentiels et les projets en développement et construction, aux sources et conséquences du financement, aux modalités et conditions des financements actuels et futurs et à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et de la décision de certaines agences de notation de maintenir ou de changer les cotations d'Innergex. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes, y compris au sujet des cotes de crédit d'Innergex et de tout autre changement, qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » et « Risques et incertitudes » du plus récent rapport annuel.

Renseignements: Innergex énergie renouvelable inc. : Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, [email protected] ; Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected] ; www.innergex.com

