TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - O3 Mining

TORONTO, le 9 juin 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou « la Société ») souhaite faire le point sur la situation actuelle liée aux feux de forêt qui touchent les communautés de l'Abitibi-Témiscamingue, où les projets clés de Minière O3 sont localisés. Les 2 et 3 juin 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a annoncé des interdictions d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins forestiers pour des raisons de sécurité publique, compte tenu de la situation actuelle liée aux feux de forêt qui font rage dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour la sécurité de nos travailleurs et les communautés locales, et selon les directives gouvernementales, nous avons suspendu nos activités sur le terrain jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Nous ne prévoyons pas d'impact matériel sur nos activités.

Related Documents View PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

Dans le cadre de notre démarche participative, nous continuons le dialogue avec les parties prenantes locales entourant le projet. Comme annoncé le 30 mai (Communication au milieu - Rencontre de voisinage), une rencontre de voisinage était prévue le 13 juin prochain, où les citoyens, citoyennes et les parties prenantes pourront s'informer sur toutes les facettes du projet. Comme les feux de forêt continuent de faire rage et les communautés sont mobilisées autour de cet enjeu, Minière O3 a pris la décision de reporter la rencontre de voisinage. Dès que la situation des feux de forêt sera maîtrisée, nous annoncerons une nouvelle date pour cette rencontre.

José Vizquerra, Président et Chef de la direction de Minière O3 a commenté: « Nos pensées accompagnent les familles des communautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Notre équipe est en communication constante avec les autorités locales et provinciales pour coordonner tous les efforts en cette période difficile. Minière O3 suivra la situation de près et fournira des mises à jour à mesure que la situation progresse. »

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien de l'expertise et du succès d'une équipe de chefs de file de l'industrie alors qu'elle grandit pour devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (62 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: MYRZAH TAVARES BELLO, Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines, Tel. : +1 (873) 381-2014 poste 303, Cell. : +1 (647) 526-3151, [email protected]