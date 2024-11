Deux foreuses ont été mobilisées pour entreprendre un programme de forage de 8 000 mètres dans les secteurs de Cameron et Florence du projet Kinebik

TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le début d'une campagne de forage de 8 000 mètres dans les secteurs de Cameron et Florence sur le projet Kinebik, qui couvre une étendue latérale de 55 km le long du prolifique couloir aurifère de Casa Berardi. La Société a mobilisé deux foreuses afin de lancer cette campagne de forage.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Ce programme d'exploration représente la première campagne de forage que Minière O3 entreprend sur le projet Kinebik. Notre équipe a travaillé fort au cours de la dernière année pour consolider le projet Kinebik en une propriété de l'échelle d'un district avec un excellent potentiel d'exploration. Après avoir procédé à une compilation des données, à des travaux de terrain et à l'identification de cibles d'exploration, nous avons maintenant mobilisé deux foreuses et débuté notre première campagne à Kinebik. Ce projet jouera un rôle important dans notre stratégie d'exploration, alors que le développement se poursuit à Marban Alliance. »

Le projet Kinebik couvre une étendue latérale de 55 km le long du prolifique couloir de Casa Berardi, qui s'étire sur 400 km dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Sur cette longueur, on retrouve cinq districts miniers, incluant le gisement Casa Berardi de calibre mondial, avec +5,0 Moz Au, le gîte Douay (3,0 Moz Au à 1,1 g/t Au) et le gîte Vezza (0,3 Moz Au à 5,6 g/t Au). Le projet Kinebik est facilement accessible à l'année via les routes principales menant aux villes de Matagami et Chibougamau. À la suite du processus de consolidation en cours, le projet couvre actuellement un total de 47 510 hectares.

Le secteur Kinebik, acquis auprès de NewOrigin Gold Corp. en mai 2023, comprend une superficie d'environ 14 636 hectares et couvre le couloir de Casa Berardi et les formations de fer encaissantes sur une étendue latérale de plus de 30 km, à 150 km à l'est de la mine Casa Berardi. Le secteur Cameron, acquis en décembre 2023 auprès d'Entreprises minières Globex inc., totalise 8 220 hectares et couvre plusieurs structures prospectives. L'une d'entre elles, la zone de déformation du lac Cameron, est une zone structurale d'une largeur de jusqu'à 2,0 km faisant partie du couloir plus large de la zone de faille de Casa Berardi.

L'indice minéralisé principal du secteur Cameron a livré des intersections historiques de 2,2 g/t Au sur 13,8 m et de 5,3 g/t Au sur 5,5 m, associées à des veines de quartz dans des grauwackes et des cherts cisaillés. Le programme de forage à venir aura pour but de valider ces intersections, tester leurs extensions latérales et vérifier des cibles le long du tronçon de 10 km de la zone de déformation de Cameron qui traverse la propriété. Ces cibles ont été définies en se basant sur le programme de cartographie de l'été 2024, les signatures magnétiques et les anomalies pédogéochimiques du levé de l'été 2024.

La propriété Desjardins, acquise en septembre 2024 auprès de SOQUEM inc., couvre une superficie totale de 2 186 hectares. Plusieurs intersections de forage associées à des formations de fer ont été obtenues sur cette propriété, notamment 6,6 g/t Au sur 4,7 m et 13,7 g/t Au sur 5,0 m, et ces dernières restent ouvertes latéralement et en profondeur, offrant ainsi des cibles de forage immédiates.

Enfin, la propriété Lac Esther de 16 094 hectares a été acquise auprès d'Exploration Midland inc. en octobre 2024. Elle couvre l'extension vers l'est des séquences de roches et de la zone structurale présentes dans le secteur Florence.

La Société estime que le projet Kinebik offre un potentiel de découverte prometteur compte tenu de son emplacement géologique stratégique, de la présence confirmée d'indices aurifères et de la quantité limitée de travaux de forage historiques.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Louis Gariépy, ing. (OIQ no 107538), vice-président à l'exploration de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (127 100 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

