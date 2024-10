TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la Propriété Lac Esther (la « Propriété Lac Esther ») auprès de Midland Exploration Inc. (« Midland »), située à proximité du projet Kinebik de la Société (la « transaction »). Le projet Kinebik continue d'être une propriété importante pour Minière O3, car il fait partie intégrante de la stratégie d'exploration principale, et l'acquisition de la Propriété Lac Esther permettra à la Société de consolider encore davantage sa présence le long du couloir Casa Berardi. Veuillez consulter le communiqué de presse de Minière O3 daté du 19 septembre 2024 et intitulé « Minière O3 consolide davantage sa présence dans le couloir Casa Berardi avec l'acquisition de la propriété Desjardins », ainsi que le communiqué de presse de Minière O3 en date du 22 décembre 2023 et intitulé « Minière O3 renforce sa présence dans le couloir Casa Berardi avec la consolidation du projet Kinebik » pour de plus amples détails concernant la consolidation antérieure du projet Kinebik.

Figure 1 : Le projet Kinebik et la propriété Lac Esther (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Documents connexes VOIR PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Nous sommes heureux de consolider davantage notre présence le long du couloir Casa Berardi en procédant à l'acquisition de la Propriété Lac Esther de Midland. La Propriété Lac Esther s'intègre bien aux terrains que nous détenons déjà dans le cadre du projet Kinebik, et permettra à notre équipe de réaliser des travaux de forage d'exploration supplémentaires à Casa Berardi. Cela s'aligne bien avec notre stratégie d'exploration principale et s'inscrit dans le prolongement de notre mission qui consiste à explorer et à mettre en valeur les failles géologiques majeures au Québec. Notre succès en exploration le long de la Faille de Cadillac sert de tremplin d'expertise afin de poursuivre notre stratégie le long du prolifique couloir de Casa Berardi ».

Cette transaction a été conclue en vertu d'une entente d'achat d'actifs (l'« entente Midland ») datée du 30 octobre 2024 et intervenue entre la Société et Midland. Selon les modalités de l'entente Midland, la Société a acquis 100 % des droits, titres et intérêts de Midland dans la Propriété Lac Esther, en contrepartie d'un paiement de 75 000 $ en espèces. Exploration Midland conserve également une redevance de 2,0 % du rendement net de fonderie (la « redevance Lac Esther ») sur tous les concentrés, doré, métaux et produits issus du minerai extrait de la Propriété Lac Esther. En lien avec l'entente Midland, Exploration Midland a accordé à Minière O3 le droit de racheter 50 % de la redevance Lac Esther auprès de Midland en tout temps, en contrepartie d'un paiement de 500 000 $ CA en espèces. Minière O3 conserve également un droit de premier refus à l'égard de toute vente de la redevance Lac Esther.

Dorénavant, Minière O3 consolidera la propriété Lac Esther dans le « projet Kinebik ».

Figure 1 : Le projet Kinebik et la propriété Lac Esther

À propos de la Propriété Lac Esther

La Propriété Lac Esther couvre une superficie de 16 094 hectares et est située à 45 km au nord-est de la ville de Lebel-sur-Quévillon au Québec. Trois couloirs de déformation majeurs traversent la propriété : Casa Berardi, Maicasagi et Lamark-Wedding. Plusieurs indices aurifères historiques ont été identifiés dans des sondages et des échantillons en surface à proximité de la propriété, incluant des valeurs de 81,4 g/t Au, 5,46 g/t Au sur 0,34 m et 2,35 g/t Au sur 0,65 m. La zone Ratté, située tout juste au-delà des limites de la propriété, a livré des valeurs historiques atteignant 61,0 g/t Au. Une anomalie magnétique de faible intensité qui s'étend dans le lac Esther suggère que la zone Ratté pourrait se poursuivre jusque sur la Propriété Lac Esther. La minéralisation aurifère est généralement associée à des veines de quartz-carbonate situées dans des zones cisaillées associées à des couloirs de déformation, des zones graphitiques avec pyrite ou des intrusions (diorites et dykes porphyriques).

Un levé géophysique (magnétique par drone) est planifié pour le T1-2025, dans le but de mieux définir les couloirs de déformation, les failles et les intrusions, ce qui facilitera grandement l'interprétation des structures potentiellement aurifères.

À propos du projet Kinebik

Le projet Kinebik couvre une étendue latérale de 40 km le long du prolifique couloir aurifère de Casa Berardi, qui s'étire sur 400 km dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Sur cette longueur, on retrouve cinq districts miniers, incluant le gisement Casa Berardi de calibre mondial avec +5,0 Moz Au, le gîte Douay (3,0 Moz Au à 1,1 g/t Au) et le gîte Vezza (0,3 Moz Au à 5,6 g/t Au). Le projet Kinebik est facilement accessible à l'année à partir des routes principales qui mènent aux villes de Matagami et Chibougamau. La propriété Globex, acquise en décembre 2023, totalise 8 220,72 hectares et couvre plusieurs structures favorables. L'une d'entre elles, la zone de déformation du lac Cameron, est une zone structurale d'une largeur de jusqu'à 5,7 km qui fait partie du couloir plus large de la zone de faille de Casa Berardi. Trois gîtes se trouvent directement à l'ouest de Cameron, soit Discovery (0,5 Moz Au), Flordin (0,3 Moz Au) et Cartwright (0,03 Moz Au), tous encaissés au sein de la zone de déformation du lac Cameron. Le bloc Kinebik, acquis auprès de New Origin en mai 2023, a une superficie d'environ 14 636,49 hectares et couvre le couloir Casa Berardi sur une étendue latérale de plus de 30 km, à 150 km à l'est de la mine Casa Berardi. La propriété Desjardins a une superficie totale de 2 186,76 hectares. Le projet Kinebik couvre la zone de faille de Casa Berardi et les formations de fer adjacentes, les mêmes formations qui sont présentes à la mine Casa Berardi. Le projet Kinebik couvre désormais une superficie totale de 47 519 hectares,offrant un potentiel de découverte prometteur grâce à son emplacement géologique stratégique, de la présence confirmée d'indices aurifères et de la quantité limitée de forage historique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Louis Gariépy, ing. (OIQ no 107538), vice-président à l'exploration de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‑101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (127 110 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la clôture de la transaction, la capacité d'obtenir l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX, l'importance du succès de la Société le long de la Faille de Cadillac, les activités d'exploration planifiées par la Société et ses objectifs à long terme, le potentiel des propriétés Kinebik et Lac Esther, la capacité de l'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude, l'atteinte de la production sur l'une ou l'autre des propriétés de la Société, la Société devenant un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces au Québec, l'importance des résultats d'exploration antérieurs sur la propriété Lac Esther, et la capacité de la Société d'offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif, [email protected], Téléphone : +1 (647) 391-7724, Sans frais : +1 (833) 979-3516