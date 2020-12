OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Des millions de Canadiens contribuent à prévenir la propagation de la COVID-19 en téléchargeant et en utilisant Alerte COVID. Des milliers de personnes ont téléchargé leur clé à usage unique après avoir reçu un diagnostic positif afin de protéger les autres en les avisant qu'ils auraient potentiellement été exposés. Les Canadiens étant de plus en plus nombreux à utiliser l'application, nous continuons à recueillir les avis sur la façon dont nous pouvons améliorer l'application pour répondre aux besoins des utilisateurs. L'usage de l'application est un des moyens que vous pouvez vous protéger les uns les autres et limiter la propagation de la COVID-19.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, ont annoncé aujourd'hui l'ajout de deux nouvelles fonctionnalités. La première mise à jour permet à l'utilisateur de supprimer l'écran qui signale l'exposition à la COVID-19. Donc, après avoir reçu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19, il est possible de supprimer l'écran pour permettre à l'application de signaler à l'utilisateur une nouvelle exposition éventuelle. Les utilisateurs doivent suivre les consignes de santé publique et seulement supprimer l'écran indiquant une exposition après avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage ou après avoir reçu des instructions des autorités de la santé publique.

La deuxième fonctionnalité permet aux utilisateurs d'activer et de désactiver Alerte COVID sans pour autant désactiver le Bluetooth. Ce changement est motivé par les commentaires reçus des usagers, notamment les travailleurs de la santé, qui souhaitaient pouvoir désactiver plus facilement Alerte COVID lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail et qu'ils portent l'équipement de protection individuelle (EPI). Lorsqu'un utilisateur désactive l'application, son téléphone n'échangera pas de codes aléatoires avec les téléphones d'autres utilisateurs. L'appareil n'enverra pas non plus de notifications d'exposition pendant la période où l'application est désactivée.

Pour qu'ils soient assurés qu'ils ont les fonctionnalités les plus récentes et que l'application fonctionne à capacité maximale, nous suggérons aux Canadiens d'effectuer des mises à jour du système d'exploitation sur une base régulière et de vérifier l'application Alerte COVID pour tout avis d'exposition potentielle.

Le gouvernement du Canada revoit et améliore continuellement l'application Alerte COVID. Les mises à jour sont effectuées en fonction des directives de santé publique, des besoins des provinces et des territoires, de la recherche sur les utilisateurs et des changements apportés par Apple et Google au cadriciel sous-jacent.

« Nous continuons d'améliorer l'application Alerte COVID et encourageons tout le monde au Canada à se joindre aux 5,6 millions de personnes qui l'ont déjà téléchargée. Les nouvelles fonctionnalités ont été conçues en fonction des utilisateurs, pour aider les Canadiens à faire un meilleur suivi de leur risque d'exposition. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Conformément aux principes d'un gouvernement numérique, l'application Alerte COVID est continuellement revue et mise à jour de façon transparente, d'après les conseils de santé publique, la recherche sur la convivialité et les besoins des provinces et des territoires. Les nouvelles mises à jour de cet outil numérique sûr, fiable et facile à utiliser sont effectuées pour veiller à ce que l'application demeure une stratégie majeure parmi tous nos efforts à ralentir la propagation du virus et à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

En date du 7décembre, l'application avait été téléchargée plus de 5,6 millions de fois.

Depuis le lancement de l'application, plus de 8000 personnes ont saisi volontairement une clé à usage unique, après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, afin d'informer les personnes qui ont pu être exposées.

Les Canadiens peuvent télécharger gratuitement Alerte COVID depuis l'App Store ou le Google Play Store.

Une fois l'application téléchargée, le téléphone utilise la technologie Bluetooth pour transmettre des codes générés de façon aléatoire aux téléphones des utilisateurs situés dans un rayon d'environ deux mètres. L'utilisateur qui reçoit un résultat positif au test de dépistage du virus peut téléverser ses codes aléatoires dans un serveur central situé au Canada . Une fois téléversés, les codes sont conservés sur le serveur pendant 15 jours, puis supprimés automatiquement.

. Une fois téléversés, les codes sont conservés sur le serveur pendant 15 jours, puis supprimés automatiquement. Le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 a été créé pour veiller à ce que l'application réponde aux normes les plus élevées en ce qui concerne les résultats de santé publique, la technologie et la protection des renseignements personnels. Les membres du Conseil reflètent la diversité culturelle et régionale du Canada et possèdent une expertise dans divers domaines, dont la santé, la protection des renseignements personnels, la gouvernance des données, la science et l'innovation. Leurs conseils guident la mise en œuvre de l'application.

consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 a été créé pour veiller à ce que l'application réponde aux normes les plus élevées en ce qui concerne les résultats de santé publique, la technologie et la protection des renseignements personnels. Les membres du Conseil reflètent la diversité culturelle et régionale du et possèdent une expertise dans divers domaines, dont la santé, la protection des renseignements personnels, la gouvernance des données, la science et l'innovation. Leurs conseils guident la mise en œuvre de l'application. BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité ont évalué la sûreté de l'application avant son lancement. Toutes les données saisies dans l'application sont protégées et stockées de façon sécuritaire.

Alerte COVID est le fruit d'une collaboration entre Santé Canada , Innovation, Sciences et Développement économique Canada , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' Ontario . L'application s'appuie sur une solution de notification d'exposition mise au point par des bénévoles de Shopify, en collaboration avec Linux Foundation Public Health , un consortium à but non lucratif.

, Innovation, Sciences et Développement économique , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' . L'application s'appuie sur une solution de notification d'exposition mise au point par des bénévoles de Shopify, en collaboration avec , un consortium à but non lucratif. Dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers l'ouverture et la transparence, le Service numérique canadien rend accessibles sur Github ses travaux sur le développement et la mise à l'essai de l'application.

ses travaux sur le développement et la mise à l'essai de l'application. L' application Canada COVID-19 est un autre outil numérique destiné aux Canadiens. Elle permet aux utilisateurs de suivre leurs symptômes, d'obtenir les plus récentes nouvelles et d'accéder à des ressources fiables.

