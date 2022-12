VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2022 /CNW/ - À mesure que l'industrie des produits forestiers mûrit dans ce paysage post-Covid et que les nouvelles réalités des conditions macroéconomiques deviennent plus claires, une meilleure image des tendances cycliques des prix du bois se dessine. Dans le passé, les fabricants de bois massif pouvaient compter sur un cycle saisonnier relativement stable ; le début du ralentissement après la fête du Travail, les prix du bois d'œuvre chutant jusqu'à la fin de l'année. Puis plus d'achats avant la saison de construction du printemps, qui a entraîné des prix plus élevés généralement en février.

Au cours des deux dernières années, ce cycle annuel historique n'est pas entré en jeu. Si les augmentations spectaculaires des prix observées depuis le début de 2020 s'étaient produites progressivement au cours de la décennie précédente - par exemple, en hausse de 10% ou 15% par an - personne n'aurait pensé que c'était inhabituel. Ces hausses de prix ont été si fortes et se sont produites si soudainement que certaines personnes ont pensé que les niveaux devaient redescendre.

Il semble maintenant y avoir un retour de la stabilité saisonnière dans l'achat de maisons, dans la construction de logements neufs et donc aussi dans la demande de bois d'œuvre. Cependant, il y a pas mal de changements par rapport au passé. Le plus important pour les scieries est qu'un nouveau plancher pour les prix du bois d'oeuvre a été établi.

La principale raison en est que la structure des coûts pour les producteurs a complètement changé. Pas seulement l'inflation générale, mais des changements plus fondamentaux - structurels - dans l'industrie forestière et le sciage, qui ont considérablement augmenté les coûts d'exploitation.

La compréhension de ces nouvelles réalités a émergé, et l'industrie des produits forestiers attend avec impatience 2023 alors que les joueurs se demandent à quoi s'attendre. Les opinions varient largement sur les prévisions de prix, mais il y a un accord général sur une chose ; la volatilité sauvage des deux dernières années est derrière nous. Alors, où les futures fluctuations de prix sont-elles susceptibles d'atterrir ?

Pour Madison's, il semble que Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) fluctuera quelque part entre 500 $ US et 700 $ mfbm. Cela s'explique par le fait que ce prix plus bas correspond très généralement au nouveau coût de production pour la plupart des exploitants de grands volumes en Colombie-Britannique. C'est aussi parce que l'industrie est devenue beaucoup plus avisée depuis le début des années 2000, en termes de réponse rapide aux conditions du marché en réduisant la production et en prenant des temps d'arrêt.

L'habitude dans le passé de continuer à produire du bois malgré de fortes baisses de la demande, maintenant ainsi une offre élevée et faisant baisser les prix, n'est plus le mode de fonctionnement habituel. Depuis le début de 2021, les installations à travers l'Amérique du Nord ont constaté une baisse de la demande et ont réagi en réduisant les volumes de production.

On ne saurait trop insister sur l'importance des mises en chantier d'habitations aux États-Unis, en particulier de maisons unifamiliales, pour les scieries : au moins 65 % des ventes de bois d'œuvre résineux canadien vont aux États-Unis, principalement pour la construction de nouvelles maisons, 10 % sont vendus au Canada et 6 % vont à Japon. Les achats de bois d'œuvre au Japon sont entièrement #1/Appearance Grade, ou Premium bois, et non le grade standard, ou #2&Btr, utilisé en Amérique du Nord.

En octobre, les mises en chantier de maisons unifamiliales, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, reculent de -6,1% à un rythme de 855 000 unités. Les autorisations unifamiliales s'élèvent à 839 000 unités, soit -3,6 % en dessous du chiffre de septembre de 870 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en décembre.

Au cours des dernières années, une corrélation étroite est apparue entre ces prix de référence du bois d'œuvre 2x4 et les mises en chantier aux États-Unis (totales et unifamiliales).

Alors que cette année s'achève et que 2023 se rapproche de plus en plus à l'horizon, voici quelques points importants à garder à l'esprit, pour ce qui peut être attendu dans l'année à venir

l'activité de construction neuve depuis le début de l'année reste presque égale par rapport à janvier - octobre 2021;

Ensemble, il y avait un très haut 1,722 millions d'unités en construction en octobre, 794 000 de ces maisons unifamiliales . C'est bien au-dessus du record historique de 1,628 million d'unités qui étaient en construction en 1973. Celles-ci finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à étayer les données sur la construction de nouvelles maisons ;

C'est bien au-dessus du record historique de 1,628 million d'unités qui étaient en construction en 1973. Celles-ci finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à étayer les données sur la construction de nouvelles maisons ; le nombre total de permis en août était de 1,542 million d'unités, juste +7,6 % au-dessus des mises en chantier d'octobre. Comme il y a généralement un décalage de deux mois entre un permis de construire et une mise en chantier, ces données indiquent une bonne dynamique pour l'activité de construction en cours ;

il y avait 470 000 maisons neuves sur le marché à la fin octobre, contre 463 000 unités en septembre. Les maisons en construction représentaient 63 % de l'inventaire, les maisons à démarrer représentant 24 %. Encore une fois, cela suggère la poursuite de bons achats de maisons neuves, donc les chiffres de la construction de nouveaux logements.

En ce qui concerne le marché du bois d'œuvre et les prix actuels, au cours des dernières semaines d'octobre, le temps doux dans de nombreuses régions densément peuplées des États-Unis a permis une augmentation de l'activité de construction. Ainsi, la demande de bois d'œuvre à dimensions et d'autres matériaux de construction en bois massif a entraîné une hausse des prix du bois d'œuvre, en raison de l'offre limitée sur le terrain. Les scieries et les grossistes avaient tous deux maintenu des stocks bas dans l'attente du véritable hiver et de la fin de la plupart des constructions de logements jusqu'au printemps.

Alors que le mois d'octobre touchait à sa fin, les scieries du nord-ouest du Pacifique avaient établi des dossiers de commandes jusqu'à la première ou la deuxième semaine de novembre. C'est assez fort pour la période de l'année, où la demande de bois d'œuvre est traditionnellement en baisse. De plus, d'importantes réductions de la production chez plusieurs grands producteurs de bois d'œuvre de la Colombie-Britannique ont contribué à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qui a également maintenu les prix du bois d'œuvre résineux à un niveau stable. La plupart de ces opérateurs ont cité les coûts élevés des grumes par rapport à la baisse des prix du bois comme raison de ce temps d'arrêt.

Connaissant des baisses pendant le ralentissement saisonnier normal, au cours de la semaine se terminant le 09 décembre 2022, le prix de l'article de bois de dimension de référence Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 390 $ US mfbm, a déclaré le bulletin du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Il s'agit d'une baisse de -10 $, ou -3 %, par rapport à la semaine précédente où il était de 400 $ et de -96 $, ou -20 %, par rapport à il y a un mois, où il était de 486 $.

Par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 750 $ US mfbm, le prix des Western S-P-F 2x4 a baissé de -360 $, soit -48 %. Comparé à il y a deux ans, où il était de 744 $, le prix de cette semaine est en baisse de -354 $, soit -48 %.

En ce qui concerne la construction de nouveaux logements, la chose la plus importante à garder à l'esprit est que la plus grande cohorte d'acheteurs d'une première maison à l'heure actuelle sont les milléniaux. Et il y a plus de milléniaux que de baby-boomers, donc on s'attend à 15 ans de forte demande de logements simplement en raison de la démographie. Sans oublier que le logement aux États-Unis a été sous-construit par rapport à la population pendant dix ans après le krach immobilier de 2006.

De plus, le parc de logements existants commence à vieillir, un grand nombre d'entre eux étant en fin de vie ou s'en approchant.

Qu'il s'agisse de l'augmentation soutenue de la demande d'achat de maisons de ceux qui entrent dans la trentaine au cours des 15 prochaines années, de la rénovation ou de la reconstruction de maisons existantes vieillissantes, ou de la reconstruction après des événements météorologiques extrêmes, le besoin de matériaux de construction en bois massif ne diminuera pas dans les années à venir. Ainsi, les prix du bois d'œuvre continueront d'être un important indicateur avancé de la construction résidentielle et de l'activité de construction.

