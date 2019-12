Mise à jour - Consommation d'alcool, de cannabis et d'autres drogues pendant les Fêtes

OTTAWA, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Santé Canada est conscient que certains Canadiens choisissent de consommer de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues pendant les célébrations des Fêtes et du Nouvel An. L'option la plus sûre est évidemment de ne pas consommer ces substances, mais vous pouvez réduire le risque de méfaits en privilégiant la modération et en connaissant les risques de ces substances pour la santé et la sécurité.

Conseils pour réduire les risques pour la santé et les méfaits pouvant être associés à la consommation d' alcool, de cannabis et d' autres drogues

Ne conduisez pas après avoir consommé de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues. Décidez qui sera le conducteur désigné avant de commencer à consommer l'une de ces substances. Sinon, prenez un taxi, marchez ou utilisez les transports publics.

Décidez qui sera le conducteur désigné avant de commencer à consommer l'une de ces substances. Sinon, prenez un taxi, marchez ou utilisez les transports publics. Ne montez pas en voiture si vous soupçonnez que le conducteur a pris de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il ne continue pas à conduire.

Évitez de combiner les substances comme l'alcool, le cannabis et d'autres drogues. Les résultats peuvent être imprévisibles et dangereux [en anglais seulement].

Les résultats peuvent être imprévisibles et dangereux [en anglais seulement]. Pour pouvoir acheter, posséder ou consommer de l'alcool ou du cannabis en toute légalité, vous devez avoir atteint l'âge légal. Renseignez-vous sur l'âge légal en vigueur dans la province ou le territoire où vous vivez ou que vous visitez.

Si vous voyagez à l'étranger pendant la période des Fêtes, n'oubliez pas qu'il est illégal de traverser la frontière en possession de cannabis. Il en va de même pour les médicaments d'ordonnance (notamment les produits contenant du CBD) qui ne vous ont pas été prescrits.

Alcool

Réduisez votre risque de blessure et de danger : si vous êtes une femme, ne prenez pas plus de 3 verres en une seule occasion (en ne dépassant pas 10 verres par semaine) et si vous êtes un homme, ne prenez pas plus de 4 verres en une seule occasion (en ne dépassant pas 15 verres par semaine).

: si vous êtes une femme, ne prenez pas plus de 3 verres en une seule occasion (en ne dépassant pas 10 verres par semaine) et si vous êtes un homme, ne prenez pas plus de 4 verres en une seule occasion (en ne dépassant pas 15 verres par semaine). Ne laissez jamais votre verre sans surveillance et n'acceptez pas de boissons, même de l'eau, de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas confiance.

et n'acceptez pas de boissons, même de l'eau, de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas confiance. Ne combinez jamais alcool et boissons énergisantes. L'effet stimulant peut masquer les signes d'ivresse.

L'effet stimulant peut masquer les signes d'ivresse. Sachez reconnaître les signes d'une intoxication à l'alcool et composez le 911 ou le numéro du service d'urgence local si vous pensez qu'une personne souffre d'une intoxication.

Cannabis

Commencez par une petite quantité de THC (2,5 mg ou moins de cannabis comestible, ou une ou deux bouffées de cannabis à vapoter ou en joint contenant 10 % ou moins de THC) et attendez de ressentir les effets avant d'en prendre plus. Personne ne réagit au cannabis de la même façon.

(2,5 mg ou moins de cannabis comestible, ou une ou deux bouffées de cannabis à vapoter ou en joint contenant 10 % ou moins de THC) et avant d'en prendre plus. Personne ne réagit au cannabis de la même façon. Les produits du cannabis comestibles comportent des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Les effets prennent plus longtemps pour se faire sentir quand le cannabis est ingéré, ce qui pourrait accroître votre risque de surconsommation. Pour en savoir plus sur les différences entre le cannabis inhalé et le cannabis ingéré, consultez notre ressource intitulée Ce que vous devez savoir si vous choisissez de consommer du cannabis .

comportent des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Les effets prennent plus longtemps pour se faire sentir quand le cannabis est ingéré, ce qui pourrait accroître votre risque de surconsommation. Pour en savoir plus sur les différences entre le cannabis inhalé et le cannabis ingéré, consultez notre ressource intitulée . Conservez tous les produits de cannabis sous clé et hors de la portée des enfants ou des animaux.

et hors de la portée des enfants ou des animaux. Appelez un médecin ou le centre antipoison de votre localité si vous (ou une connaissance) ressentez des effets indésirables après avoir consommé un produit de cannabis. Si quelqu'un est en état de détresse médicale, composez le 911 ou le numéro du service d'urgence local ou amenez la personne aux urgences les plus proches.

Autres drogues, dont les opioïdes

Toute drogue illégale peut être contaminée par d'autres substances dangereuses, y compris des opioïdes très toxiques comme le fentanyl et le carfentanil. Ces substances sont invisibles, sans odeur ou sans goût, et en consommer ne serait-ce que l'équivalent de quelques grains de sel peut causer une surdose, voire la mort.

par d'autres substances dangereuses, y compris des opioïdes très toxiques comme le fentanyl et le carfentanil. Ces substances sont invisibles, sans odeur ou sans goût, et en consommer ne serait-ce que l'équivalent de quelques grains de sel peut causer une surdose, voire la mort. Ne soyez jamais seul quand vous consommez de la drogue . La plupart des surdoses mortelles surviennent lorsque les gens sont seuls et qu'ils n'ont pas accès à l'aide nécessaire. Restez avec vos amis et avec des personnes à qui vous faites confiance.

. La plupart des surdoses mortelles surviennent lorsque les gens sont seuls et qu'ils n'ont pas accès à l'aide nécessaire. Restez avec vos amis et avec des personnes à qui vous faites confiance. Ne prenez jamais de médicaments d'ordonnance qui ont été prescrits à quelqu'un d'autre.

Si vous décidez de consommer des drogues et que vous les vérifiez au moyen d'une trousse ou d'une bandelette d'analyse, sachez que ces outils ont des limites en ce qui concerne la détection des substances dangereuses.

en ce qui concerne la détection des substances dangereuses. Si vous ou une connaissance consommez de la drogue, ayez de la naloxone sur vous. Celle-ci peut renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Il est possible de s'en procurer à plusieurs endroits partout au pays.

Celle-ci peut renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Il est possible de s'en procurer à plusieurs endroits partout au pays. Si quelqu'un a l'air mal en point et que vous soupçonnez une surdose de drogue, ne laissez pas la personne seule. Restez avec elle et composez immédiatement le 911 ou le numéro du service d'urgence local. Suivez les instructions que l'on vous donne.

Restez avec elle et immédiatement ou le numéro du service d'urgence local. Suivez les instructions que l'on vous donne. Ne partez pas tant que l'aide n'est pas arrivée. La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose protège les gens contre des accusations de possession simple de drogue ou contre certaines accusations de bris de conditions liées à la possession simple lorsqu'ils demandent une aide d'urgence en cas de surdose.

Information supplémentaire

