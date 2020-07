OTTAWA, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous, qui contiennent de l'éthanol ou des dénaturants dont l'utilisation dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée, pourraient présenter des risques pour la santé. Les dénaturants sont ajoutés à l'éthanol, la rendant ainsi impropre à la consommation humaine, évitant ainsi l'ingestion involontaire de désinfectant pour les mains, particulièrement chez les enfants. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

On recommande à la population canadienne de se référer à la liste de désinfectants pour les mains contenant de l'éthanol de qualité technique qui font objet d'un rappel, parce qu'ils ne sont pas conformes à la règlementation fédérale et pourraient présenter des risques à la santé.

Santé Canada tient à jour ces listes de désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement ces listes pour obtenir des renseignements à jour.





Produit Entreprise procédant au rappel NPN ou DIN Numéros de lots Date de péremption Date d'ajout BioVectra Sanitizer BioVectra, Inc. 80097796 53473 Septembre 2020 21 juillet, 2020 53999 Decembre 2020 Biovectra Hand Sanitizer - Topical Gel BioVectra, Inc. 80099246 53491 53509 53518 53583 Avril 2021 21 juillet, 2020 53815 53875 53833 Mai 2021 53948 Juin 2021 Defend Gel Hand Sanitizer Corporate Facility Supply, Inc. 80100149 20132 20136 20140 Mai 2022 21 juillet, 2020 Désinfectant Mousseux Pour les Mains Solutions Enviro-Formula, Inc. 80101041 PFFM02200610 PFFM01200610 PFFM03200610 PFFM01200608 PFFM02200605 Ne figure pas sur l'étiquette 21 juillet, 2020 Facility Plus Complete Facility Services-Hand Sanitizer 70% Alcohol The A&J Power Group Inc., DBA Facility Plus Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette ) 07222 Mai 2022 21 juillet, 2020 Gel désinfectant pour les mains Solutions Enviro-Formula, Inc. 80100221 PFGA20052201 PFGA1200512 PFFG01200604 PFFG01200529 PFFG02200525 PFFG04200527 Ne figure pas sur l'étiquette 21 juillet, 2020 Gentle Hand Sanitizer With Aloe Angel Cosmoceuticals, Inc. 80098753 N753-01 N753-02 N753-03 N753-04 N753-05 N753-06 Mai 2022 21 juillet, 2020 Hand Sanitizer Mano-San Shifaah Health 80100572 04070 Avril 2022 21 juillet, 2020 Kleen RX Hand Sanitizer Gel Spa Dent, Inc. 80098426 2010810 Avril 2023 21 juillet, 2020 Manogel Constant America 80098846 04351 Avril 2022 21 juillet, 2020 MB Hand Sanitizer Multi-Blend Ltd. 80099571 5 mai 2020

6 mai 2020

11 mai 2020

12 mai 2020

14 mai 2020

19 mai 2020

28 mai 2020 Mai 2022 21 juillet, 2020 3 juin 2020

16 juin 2020 Juin 2022 Purus Pharmalab, Inc. 80097823 B010454 B010486 B010534 B010535 B010591 B010592 B010593 B010594 B010595 B010596 B010915 B010975 B010981 Avril 2022 21 juillet, 2020 Septeeze Les Produits Ultrapro, Inc. 80098001 0155505 0155405 0155805 0156505 Mai 2022 21 juillet, 2020

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]