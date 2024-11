Mise à jour budgétaire - Le CIFQ salue la mise en place de mesures concrètes pour appuyer le secteur forestier

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue la création d'un programme de prêts de 100 millions de dollars annoncé aujourd'hui par le gouvernement provincial dans le cadre de sa mise à jour budgétaire.

Le gouvernement à l'écoute de l'industrie forestière

Le CIFQ souligne l'écoute du gouvernement et sa compréhension des défis et de la pression que génère le conflit du bois d'oeuvre sur les entreprises forestières québécoises. En effet, la situation conjoncturelle actuelle, combinée à l'accumulation des droits retenus ainsi qu'au cumul des lettres de garanties bancaires exigées par le Gouvernement américain, érode les liquidités des entreprises et mine leur capacité d'emprunt à court et à long terme. Le CIFQ salue donc la détermination gouvernementale à trouver une réponse rapide et agile qui permettra d'offrir des liquidités aux entreprises en attente du remboursement des taxes payées en trop au cours des premières années du conflit. Ce premier remboursement devrait avoir lieu dans un horizon de 12 à 18 mois.

« En proposant une réponse adaptée aux réalités de notre industrie, le gouvernement démontre l'importance de notre secteur pour l'économie de toutes les régions du Québec. Il envoie un message clair à l'effet qu'il souhaite éviter les fermetures et maintenir les centaines de millier d'emplois qui en dépendent. », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, Monsieur Jean-François Samray.

Le CIFQ salue également les sommes prévues par le gouvernement pour la régénération de la forêt. Il s'agit d'un signal positif sur sa volonté d'aménager ses forêts pour les rendre plus résilientes et de leur permettre de continuer de jouer un rôle de premier plan dans l'économie du Québec et l'économie de ses régions. Notamment dans la foulée des feux historiques de l'an dernier qui démontrent non seulement que les travaux sylvicoles sont un maillon primordial de la grande vision forestière dont nous devons nous doter, mais que d'investir massivement dans le secteur forestier est bénéfique, sur le plan tant socio-économique qu'environnemental.

Le bois, encore et toujours un moteur de développement et de transition

« Les entreprises du secteur forestier sont non seulement un moteur de développement, mais elles fournissent le matériau bois, une ressource locale, renouvelable et durable qui nous permet de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction. Il est essentiel de maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique et énergétique du Québec, mais également de s'assurer de faire de l'ensemble du secteur forestier un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques », a conclu monsieur Jean-François Samray.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

