Mise à jour - Avis aux médias - Oser ensemble le changement : des projets concrets pour Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés au lancement, en présence de plusieurs personnalités, du livre blanc Oser ensemble le changement. Lors de cet événement, la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) marquera d'une pierre blanche ses 10 ans d'existence et se projettera dans un futur prometteur, en rassemblant les forces vives de Montréal-Nord et de la métropole.

La TQMN annoncera son engagement à fédérer les parties prenantes autour d'une action publique cohérente, à insuffler le changement par des projets structurants et innovants et à propulser le pouvoir d'agir des communautés. En plus d'un travail acharné et soutenu de mobilisation et d'animation des parties prenantes, la TQMN annonce également des projets concrets pour Montréal-Nord.

De nombreux invités de marque seront sur place pour témoigner de l'engagement de la Table dans la communauté de Montréal-Nord.

Où Musée McCord, 690 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 1E9



Quand Mercredi 25 septembre de 17h à 19h



Prendront la parole

Valérie Plante, mairesse de Montréal, Christine Black, mairesse de l'arrondissement Montréal Nord, Jean-Pierre Racette, président du CA de la TQMN, Steves Boussiki, directeur général de la TQMN.

TQMN

Mise sur pied en 2009, la Table de quartier de Montréal-Nord est une table de concertation intersectorielle et multi réseaux. Par son approche inclusive et démocratique, elle contribue à améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de Montréal-Nord. La Table soutient les projets significatifs des différentes organisations autour d'enjeux et d'actions priorisés collectivement qui ont notamment un effet durable sur le développement social, communautaire, environnemental et économique.

Bouchées et vin d'honneur seront servis. Prestation de l'artiste ILAM.

