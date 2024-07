DARTMOUTH, N.-É., le 5 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, feront une annonce concernant la mise en œuvre d'un nouveau processus visant à s'assurer que tous les fournisseurs de soins buccodentaires peuvent fournir des soins aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Une séance d'information technique virtuelle pour les médias sera organisée avec des représentants du gouvernement du Canada avant la conférence de presse.

Date

Le 8 juillet 2024

Heure

Séance d'info. technique: 11 h HA (10 h HE)

Conférence de presse : 13 h 30 HA (12 h 30 HE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias

La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro de la ligne sans frais (Canada/États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local :

613-954-9003

Mot de passe pour les participants : 8350362#

Conférence de presse

Dartmouth Adult Services Centre (DASC)

59, avenue Dorey

Dartmouth, Nouvelle-Écosse

B3B 0B2

Les médias peuvent également se joindre à la conférence de presse par Zoom :

Lien : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63090789631

Mot de passe : 240708

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.

