Mise à jour - Avis aux medias - L'UMQ fera le point sur la pénurie de main-d'œuvre en région en compagnie du ministre Jean Boulet

Veuillez noter que l'heure de l'événement a été mise à jour

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission sur le développement économique de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront le 19 juin 2019, à Québec, afin de discuter de différents dossiers prioritaires pour le milieu municipal. L'Union profitera de l'occasion pour faire le point sur la pénurie de main-d'œuvre qui affecte présentement toutes les régions du Québec en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet.

Le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, le président de la Commission sur le développement économique de l'UMQ et maire de Deux-Montagnes, monsieur Denis Martin, et le ministre Jean Boulet, participeront à une mêlée de presse en marge de la réunion, en compagnie de mairesses et de maires de différentes régions.

Quoi : L'UMQ et le ministre Jean Boulet font le point sur la pénurie de main-d'œuvre au Québec



Date : Mercredi 19 juin 2019



Heure : 15 h 30



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle Beauport

Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations medias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca