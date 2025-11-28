Veuillez noter que l'heure et l'endroit de l'événement ont été modifiés.

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Johannes Lampe, président du gouvernement du Nunatsiavut, feront une annonce importante concernant les investissements fédéraux visant à faire progresser les initiatives en matière d'énergie propre menées par les Inuit.

Date : Le 28 novembre 2025

Heure : 13 h 00 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Ministère de la Santé de Nunatsiavut

218, promenade Kelland

Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L.

A0P 1E0

