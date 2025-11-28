MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - L'honorable Rebecca Alty annonce des investissements fédéraux pour faire progresser les initiatives en matière d'énergie propre menées par les Inuit English
28 nov, 2025, 10:41 ET
Veuillez noter que l'heure et l'endroit de l'événement ont été modifiés.
HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Johannes Lampe, président du gouvernement du Nunatsiavut, feront une annonce importante concernant les investissements fédéraux visant à faire progresser les initiatives en matière d'énergie propre menées par les Inuit.
Date : Le 28 novembre 2025
Heure : 13 h 00 (heure de l'Atlantique)
Lieu :
Ministère de la Santé de Nunatsiavut
218, promenade Kelland
Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L.
A0P 1E0
SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada; Rodd Laing, Directeur de l'environnement, Gouvernement du Nunatsiavut
