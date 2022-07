OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, notamment sur les mesures à suivre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque sanitaire Entreprise NPN ou DIN Numéros de lot Date de péremption Mesures prises Davey's Hand Sanitizer Surveillance insuffisante de la qualité du produit Up On Me Imports Inc. 80102939 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel exigé par Santé Canada Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Davey's Sanitizing Hand Wipes Pourrait contenir des ingrédients non divulgués,

le chlorure de benzalkonium, un ingrédient non autorisé pour ce produit Up On Me Imports Inc. 80103924 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel exigé par Santé Canada Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Hand Sanitizing Wipes Pourrait contenir des ingrédients non divulgués,

le chlorure de benzalkonium, un ingrédient non autorisé pour ce produit Up On Me Imports Inc. 80102698 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel exigé par Santé Canada Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Jasmine Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80101611 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Lavender Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80101564 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Lemongrass;

Nomad Hand Sanitizer Scent Free Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80097907 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Scent Free Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80106380 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Summertime Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80109298 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada Nomad Hand Sanitizer Winter Cheer Pourrait contenir une impureté non déclarée (méthanol) à des concentrations élevées Rocky Mountain Soap Company 80104632 Tous les lots Toutes les dates de péremption Rappel du produit par l'entreprise



Suspension de l'homologation du produit par Santé Canada

